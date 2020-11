Budínský: gól po 140 dnech. Potřeboval to jako sůl, cítil trenér Weber

V minulé sezoně sázel góly jako protřelý kanonýr, v lize jich dal třináct a do posledního zápasu reálně pomýšlel na korunu pro krále střelců, byť na ni nakonec nedosáhl. Produktivita záložníka Lukáše Budínského je ale zapomenuta, boleslavský kapitán se v novém ligovém ročníku dlouho nedokázal prosadit. Poprvé se trefil až proti Pardubicím. A jak! Nádherně zakroutil míč přes zeď z trestného kopu a pomohl k výhře Středočechů 4:1. „Potřeboval to jako sůl,“ ulevilo se i boleslavskému trenéru Jozefu Weberovi.

140 dní čekal boleslavský kapitán Lukáš Budínský na gól ve FORTUNA:LIZE. Před sobotním duelem s Pardubicemi se ze vstřelené branky radoval naposledy 4. července v utkání proti Bohemians. Pak dlouho nic, půst protahovala i koronavirová pauze.

Proti nováčkovi z východu Čech skóroval Budínský nádherně. Postavil se k přímému kopu a precizním provedením překonal marně plachtícího pardubického brankáře Marka Boháče. Radost i úleva na něm byly vidět.

„Už to potřeboval jako sůl. Třeba v poháru neproměnil penaltu. Tenhle gól ho postaví na nohy, byla to krásná branka. Navíc standardní situace a rohy, které zahrával, měly parametry. Trochu mu vyčítám, že měl další možnosti dostat se do zakončení, ale hledal lépe postavené spoluhráče. Za jeho gól jsem však rád,“ glosoval to boleslavský trenér Jozef Weber.

Budínský po utkání nemluvil. „Je dobře pro něj i pro nás dobře, že se takhle krásně trefil. Celkově jsme si pomáhali standardkama, jsme rádi, protože je hodně trénujeme,“ prohodil obránce Jakub Klíma. Odkazoval tím na to, že se Středočeši při prvních třech brankách tímhle způsobem prosadili.

Góly Domácí: 21. Tatajev, 24. Budínský, 45. Túlio, 75. Drchal Hosté: 80. Huf

