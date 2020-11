Bohemians po snadné výhře: Vaníček chválil sektor štafle, kouče děsí leden

Jak vypadá pohodový zápas? Zeptejte se ve Vršovicích: Bohemians přehráli Teplice ve valčíkovém tempu po dvou trefách ze začátku obou poločasů. Pod první zásah se po kiksu soupeřovy obrany podepsal Petr Hronek, druhý zařídil hladce proměněnou penaltou Matěj Pulkrab.

„Rychlé góly byly pro psychiku hráčů zásadní: zklidnili se a začali si víc věřit,“ popsal trenér Luděk Klusáček. „Dařilo se nám kontrolovat hru a za stavu 2:0 jsme už Teplice do žádného tlaku nepustili.“

Pohádkový týden zažil záložník Antonín Vaníček: v úterý postoupil s jednadvacítkou na EURO a čtyři dny nato si vychutnal ligovou výhru s Bohemians. „Super týden, budu rád vzpomínat,“ usmál se. Zatímco jednadvacítka hrála celou druhou polovinu úspěšné kvalifikace bez diváků, vršovickému týmu znovu drželo palce pětadvacet srdcařů v sektoru štafle, jak se už od jara přezdívá prostoru za zdí v Ďolíčku.

SESTŘIH: Bohemians - Teplice 2:0. Další neúspěch kouče Hejkala, rozhodl Hronek

Když Vaníček v první půli házel aut, jeden rozverný fanoušek na něj houkl: „Pošli to tam hezky nadýchaně, Toníku!“

„Pobavilo mě to,“ líčil Vaníček. „Je super, že si lidi najdou cestu i v téhle zimě. Ale viděl jsem tam nějaké rumy a piva, takže se asi zahřáli.“

Zahřáli se i výsledkem, který Bohemians posunul blíž klidnému prostředku ligového pelotonu. A co teprve, až se jednou sejdou na place elitní útočníci Matěj Pulkrab s Tomášem Necidem… „Zatím nejsou v takovém stavu, aby odehráli celý zápas. Proto proti Teplicím jeden vystřídal druhého,“ vysvětloval kouč Klusáček. „Matěj se vrátil po zranění a Tomáš po minulém zápase v Karviné deset dnů netrénoval, protože byl v karanténě. Doba, kdy se oba potkají na trávníku, přijde brzy.“

Kdy? Ve středeční dohrávce v Budějovicích? Nebo příští neděli v Jablonci? Nejen Klusáčkovy chlapce čeká našlapaný program: do Vánoc by měli stihnout sedm ligových partií. „Kdybych o tom mohl rozhodovat, klidně bych hrál dvakrát týdně,“ prohlásil Vaníček.

„Myslím, že hlavní problém přijde po Novém roce, protože už v půlce ledna se má zase hrát,“ pravil kouč Klusáček. „Zápasy nebudou to nejhorší, ale nebude kde trénovat. Minimum týmů má podmínky pro to, aby se mohly v zimě odpovídajícím způsobem připravovat. Ale nedá se nic dělat: je to způsobené nahuštěnou termínovkou, letním EURO a dalšími okolnostmi.“