Trpišovský: Sima má neskutečný potenciál. Ocenil i góly útočníků

Ulevilo se vám, jak jste zvládli venkovní duel po repre pauze, kdy se obyčejně rozjíždíte pomaleji?

„Opava je doma pokaždé nepříjemná, navíc máme vždycky hodně hráčů pryč. Tím je to složitější. Začátek byl těžký, trošku jsme se hledali. Dostávali jsme se do toho pomalu. Soupeř hrál v prvním poločase velice dobře a měl i nějaké příležitosti. Jsem rád, že jsme to takto uhráli. Museli jsme si ten skvělý výsledek zasloužit výkonem. Potřebovali jsme Opavu zlomit druhým gólem, což se povedlo. Pak jsme se hodně uklidnili. Musím pochválit na tuto dobu skvěle připravené hřiště.“

Co říkáte na výkon Abdallaha Simy, který byl asi nejlepší na hřišti?

„Aktuálně je členem základní sestavy. Na druhou stranu, Simič byl v prvních dvaceti minutách neviditelný. Bude s ním práce, ale jeho potenciál je neskutečný. Dnes ho naznačil. Jeho předpoklady jsou neskutečné. Bude se raketově zlepšovat. Ani nemám strach, že by se zkazil.“

Máte radost, že se trefili oba útočníci Kuchta i Musa?

„Vždycky jsem za to rád. Útočníci to u nás nemají jednoduché, hrají do plné obrany. Kuchta hrál de facto na tři stopery. Uhrál neuvěřitelné množství míčů. Dal dva góly, což je odměna za to, jak pracoval. Útočníci mají v hlavě, že by ten gól měli dát. Když se jim to povede, pomůže to i jejich výkonu. Oni vědí, že lidé je hodnotí podle branek.“

Co se vám ještě líbilo?

„Zklidnili nás stopeři, kteří hráli velice dobře. A taky Ibra Traoré, který nám pomohl i v Českých Budějovicích. Zpočátku měl nějaké laciné ztráty, ale postupně dostal do hry i ostatní střední záložníky. Říkáme, že Ibrahim je kapitán našich Afričanů. Hodně se o ně stará. Sima a Oscar ho poslouchají na slovo.“

Kvůli zranění odstoupil Oscar. Co mu je?

„V nezaviněném souboji si hodně těžce narazil sval. Doktor říkal, že takového koňara ještě neviděl. Myslím, že na Nice stoprocentně nebude. V tuhle chvíli to nevypadá moc dobře. Preventivně jsme sundávali Lukáše Masopusta, který odehrál skvělý zápas. Máme nedostatek krajních obránců. Vlastně jen tři, z toho jsou Lukáš i Oscar přeškolení. Jediný klasický krajní bek je Honza Bořil. Tam je hrozný podstav, čeká nás spousta zápasů.“

K prvoligové premiéře jste poslal mladíka Matěje Juráska. Za odměnu?

„V reprezentační pauze s námi trénovalo sedm mladých hráčů. První dny to s nimi nebylo lehké. Ale vypadali velice dobře. Není moc příležitostí je tam dát. Matěj Jurásek má na svůj věk výborné parametry. Nastoupil i za odměnu. Zasloužili by si to ale i jiní.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 34. Kúdela, 53. Kuchta, 58. Kuchta, 71. Bořil, 80. Sima, 88. Musa Sestavy Domácí: Fendrich – Hrabina, Didiba, Večerka (70. Šcudla) – Mondek (70. Harazim), Tiéhi, Texl (57. Juřena), Jan Řezníček, Žídek (C) – Dordić (80. Rataj), Lukáš Holík. Hosté: O. Kolář – Masopust (66. Bořil), Kúdela (C), Zima, Oscar (75. Lingr) – Ševčík (66. Holeš), Traoré – Sima, Stanciu, Olayinka (79. Jurásek) – Kuchta (75. Musa). Náhradníci Domácí: Lasák, Dedič, Šcudla, Juřena, Rataj, Zavadil, Harazim Hosté: Kovář, Holeš, Bořil, Malinský, Lingr, Jurásek, Musa Karty Domácí: Tiéhi, Hrabina Hosté: Sima Rozhodčí Ginzel – Bureš, Dohnálek Stadion Stadion v Městských sadech, Opava

Opava - Slavia: Musa na vzdálenější tyči zužitkoval Holešův přízemní centr, 6:0!

Opava - Slavia: Sima zpečetil famózní výkon nádherným sólem, 5:0!

Opava - Slavia: Sima ještě trefil tyč, Bořil ale dorazil do sítě! 4:0 pro hosty

Opava - Slavia: Sešívaná smršť! Kuchta zvyšuje už na 3:0

Opava - Slavia: Masopust nachystal gól pro Kuchtu, ten dorazil do sítě! 0:2

Opava - Slavia: Kúdela dotlačil roh do sítě, 1:0 pro sešívané!