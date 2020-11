Objev Slavie Sima opět perlil! Jeho gól? Jako Henry zamlada, žasli experti

Jen záskok? Nouzová alternativa pro situaci, kdy spousta hráčů z různých důvodů chybí? Jasně, vypadalo to tak. Ovšem Abdallah Sima, devatenáctiletý senegalský objev Slavie, si říká o to, aby se s ním počítalo mnohem víc. V sobotu se na vysoké výhře v Opavě (6:0) podílel jedním gólem, důležitou roli sehrál i při dalších trefách. „Aktuálně patří do základní sestavy,“ ocenil ho kouč Jindřich Trpišovský.