Černá i šněrovaná Sparta, červenobílý Baník. Které retro dresy byly NEJ?

Spartě se proti Budějovicím ještě do přestávky podařilo vyrovnat • Pavel Mazáč/sport

Fotbalisté Teplic vyběhli v rámci oslav 70 let od založení klubu v retro dresech do přípravného utkání s Drážďany • Profimedia.cz

Fotbalisté Baníku Ostrava vyběhli do pohárového utkání s Plzní v retro dresech odkazujících na historicky první mistrovský zápas Baníku ze 4. března 1923 proti Slovanu Ostrava. • Michal Beránek / Sport

Jsou zpestřením, vzpomínkou, uctěním. Naposledy vyběhla v retro dresech pražská Sparta. V neděli proti Českým Budějovicím (2:4) se přenesla designově do roku 1930, kdy poprvé oblékl její dres legendární Belgičan Raymond Braine. V případě Letenských nešlo o první návrat do minulosti. Nejsou to ale jen sparťané, kdo vyrukoval v posledních letech se speciální sadou výročních trikotů.