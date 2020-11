Panenka poprvé po covidu na veřejnosti: Tohle jde jen na Bohemce!

Panenka si myslí, že výkony Bohemians jsou kolísavé, nebyl spokojený hlavně se zápalem ve venkovních zápasech. Doma je to jiná písnička, „klokany“ žene kupředu podpora fanoušků. A to i na prázdném stadionu - kreativní fanoušci zelenobílých nemůžou na tribuny, tak zápasy sledují přes ni na štaflích.

„Já si myslím, že to je originální fandění, které je možné jenom na Bohemce,“ usmíval se 71letý internacionál. „Žádný jiný stadion nemá takové jiné možnosti, aby si tam hráči mohli dát štafle, plošiny, jeřáby... Je to oživení, a je příjemné, když hráči slyší pokřiky a má to na ně pozitivní vliv,“ dodal.

Panenka strávil v dresu Bohemians 23 let - začal jako devítiletý, do Rapidu Vídeň odcházel ve 32. Záměrně neříkáme, že změnil barvy. „Ten přestup pro mě byl zajímavý - poprvé jsem měnil dres, šel jsem do cizí země, kde jsem neuměl řeč, a ani jsem nevěděl, že Rapid byl taky zelenobílý. Tenkrát žádné informace nebyly! O to větší překvapení bylo, když jsem přijel do Vídně a zjistil jsem, že je všechno zelenobílé,“ smál se.

Jedním z témat TIKI-TAKA byla i penalta v zápase Brna s Příbramí (1:1), kde hráči hostí vykopávali důlek v puntíku, aby se exekutorovi zahrávala penalta hůř. Tuhle situaci zažil i Antonín Panenka, který pokutové kopy zahrával pravidelně. „Kopal jsem i ze zničených puntíků. Dost často, když je promáčený trávník, tak vedle něj je většinou od levé nohy takový ďolíček. Tam je nebezpečí, že si zvrtnete nohu, nebo uklouznete,“ vzpomínal.

V Bělehradě, kde zahrál svou nejslavnější penaltu, byl puntík a vůbec celé hřiště v naprostém pořádku. „V Záhřebu při utkání s Holandskem celou dobu pršelo, v Bělehradě byl ten trávník daleko kvalitnější,“ řekl Panenka. Slavný dloubák dva roky trénoval. „Kromě EURO jsem to dal i dva týdny před koncem ligy (Ivu) Viktorovi na Bohemce. S ním jsem byl na pokoji v nároďáku, věděl, že to takhle kopu, a taky to nevydržel. Tak jsem si utvrdil, že je to dobrá věc,“ vzpomínal na původ nejslavnějšího gólu.