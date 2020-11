Společný problém Sparty a Plzně: obrana hoří! Rozebrali jsme chyby

Datoval se květen loňského roku. Slavia zrovna remizovala na Baníku 0:0, což jí zajistilo vůbec první mistrovský titul v éře trenéra Jindřicha Trpišovského. Šlo o zasloužený primát, celek z Edenu byl v ligovém pelotonu jednoduše nejlepší.

„Když je sezona tak dlouhá, musíte být nejlepší ve všem, ne jenom v útoku nebo jenom v obraně. Nemůžete mít výraznou slabinu a já si troufnu říct, že jsme slabší stránku neměli. Kdybychom ji měli, nedotáhli bychom to,“ prohlásil tehdy šéf sešívané lavičky.

Pravdivost Trpišovského slov dokonale potvrzuje dosavadní průběh této sezony. Zatímco jeho soubor opět válí a nekouká vlevo ani vpravo, další favoriti už po osmi odehraných kolech nabírají vodu. Důvod je nasnadě: Sparta i Plzeň mají slabinu. Identickou. A pořádně velkou. Je to fungování jejich obranných linií. Nebo spíš nefungování.

Za období, ve kterém mistr kapituloval jen dvakrát, stihli rudí inkasovat už třináctkrát. Západočeši jsou na tom jen o gól lépe. Propastný rozdíl. Tím spíš, pokud si připomenete léty prověřenou formulku: tituly vyhrává obrana. Platí to v elitních zámořských sportech, platí to na světových a evropských šampionátech. A platí to samozřejmě i ve FORTUNA:LIZE.

„Obrana je základ. Pokud neinkasujete, nemůžete prohrát. Je to klišé, ale stojím si za tím, že bez dobré defenzivní činnosti úspěch nepřijde,“ zopakoval mnohokrát trenér Letenských Václav Kotal.

Ačkoli mají Sparta s Plzní obrany stejně děravé, v příčinách disfunkčnosti se rozcházejí. Pražané znovu nasedli na kolotoč šílených individuálních chyb. Jakkoli se na konci minulé sezony mohlo zdát, že se tohoto přízraku zbavili, nyní je zpět. A v drtivé síle. Řadu slabých momentů si vybrali Dominik Plechatý s Davidem Lischkou, jenž opakovaně kiksoval hlavně v neděli proti Dynamu.

„Děláme chyby, jaké nevidíte ani v dorostu. Bohužel. Na takové úrovni to ale není možné. Hráči musí pochopit, že pokud chtějí být ve Spartě, tohle se nemůže stávat,“ zdůraznil Kotal.

Ironií osudu je, že na lavičce rudých stojí muž, jenž si během kariéry vybudoval označení „defenzivní specialista“. Kotalovi to nevadí, bere to jako poklonu. Současný stav tomu ale ani náhodou neodpovídá.