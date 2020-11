ZLATÁ PÍŠŤALKA: Odvolaná penalta v Brně. Kde jsou záběry (ne)ofsajdu?

Emoce fanoušků a hráčů vůči rozhodčím v osmém kole Fortuna ligy neplály tolik, co v jiné týdny. Taky tentokrát jsme se ale dočkali sporných a někdy i kontroverzních výroků. V závěru záchranářské řežby mezi Brnem a Příbramí mohla domácí Zbrojovka zahrávat penaltu. Proč ji však VAR doporučil odvolat a bylo to správné rozhodnutí? A bylo dobře, že první gól Českých Budějovic v zápase se Spartou nakonec platil poté, co videoasistenti přehodnotili původní asistentův verdikt? Podívejte se na nový díl Zlaté píšťalky na iSport TV!