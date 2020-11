Teplice hledají nástupce Hejkala. Proč (ne)přijde Bílek či Frťala?

Stanislav Hejkal to v Teplicích po další porážce má nahnuté • Pavel Mazáč (Sport)

Teplický trenér Stanislav Hejkal musí uspět se Spartou. Kdo by v případě neúspěchu přicházel v úvahu jako jeho nástupce? • Koláž iSport.cz

Pokud by objevili stroj času, zřejmě by toho lidé z teplického managementu tuze rádi využili. Žádné ultimátum pro Stanislava Hejkala. Žádná slova o povinných třech bodech z nedobytného Ďolíčku a doma proti Spartě. Nyní totiž „sklářům“ hrozí, že pokud v neděli skutečně padnou, nemají připraveného Hejkalova nástupce. „Situace je taková, že to v pondělí může převzít i asistent Pavel Drsek a trenér se bude dál hledat,“ řekl Sportu člověk obeznámený s děním uvnitř klubu.