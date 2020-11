Škoda mohl potopit „svoji“ Příbram, ale… Můj gól byl k ničemu, smutnil

Zažil pikantní zápas. Útočník Michal Škoda v Příbrami hrál v minulé sezoně a v sobotu odpoledne se tam vrátil jako host s Mladou Boleslaví. Gólem v první půli poslal tým z města automobilů do vedení, přesto Boleslav u Litavky prohrála. „Měli jsme to nadějně rozehrané, ale nemáme nic,“ litoval Škoda po porážce 1:2. Mimochodem, Boleslav je prvním týmem, který v této sezoně s Příbramí prohrál.

Co vám běželo po zápase hlavou?

„Byli jsme zklamaní, že odjíždíme s prázdnou. Měli jsme zápas dobře rozehraný, ale bohužel Příbrami se to povedlo otočit a nemáme nic.“

Příbram v prvních osmi kolech ani jednou nevyhrála. Mrzí vás, že se jí to poprvé povedlo právě proti vám?

„Mrzí mě celkově, že jsme prohráli. Je jedno, jestli s Příbramí, nebo kýmkoliv jiným. Pokaždé chceme vyhrát, navíc když jsme to měli tak nadějně rozjeté.“

Chutnal vám gól o to víc, že jste v Příbrami hrával?

„Z každého gólu mám radost, nejen proti Příbrami. Ale ve finále ten gól neměl žádnou váhu, když nám nestačil ani bod.“

Vyčítáte si, že jste neproměnil některou z dalších šancí?

„Kočka (příbramský brankář Ondřej Kočí) mi to na začátku vyrazil do stehna a já už nestihl zareagovat. Spíš mě to trefilo. Pak měl Doudys (boleslavský záložník David Douděra) hlavičku, která mohla skončit gólem. Kdybychom odskočili na 2:0, Příbram by to měla těžší. Jenže nestalo se a nemáme nic.“