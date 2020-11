Svědíka rozladila chyba gólmana. Zamávalo to s námi, tvrdil kouč

Štve vás, jak jste si jasně rozjetý zápas zdramatizovali?

„Hlavně v úplném úvodu tam byly věci, které jsme měli řešit jinak. Už to bylo varování před tím, co se stalo za stavu 3:0. Ta chyba nás ovlivnila. Proto jsem našeho brankáře kritizoval už v poločase a pak i po zápase. Bylo to úplně zbytečné, laxní. Nemůže takhle dlouho čekat. Nechali jsme soupeře snížit a to trošku zamávalo se sebevědomím mužstva. Kdybychom tu branku nedostali, skončilo by to větším rozdílem. Zbavovali jsme se balonů, nechali jsme Opavu hrát.“

Zbytečně, co?

„Předtím jsme chodili dobře do brejků i do zavřené obrany. Věděli jsme, že chceme hrát přes křídelní prostory, aktivně. Opava měla v předchozích utkáních problémy na zadní tyči, kde vždycky vyplaval nějaký hráč. Takto dal Sadílek druhý gól. Bohužel Bajzič (Bajza) utkání zbytečně znehodnotil. Brankář musí sám vyhodnotit situaci. Tahle jednoznačně volala po tom řešit to rychleji. Kdyby to nepodcenil a šel tam tak jako předtím, vůbec to nevznikne.“

Stejně jste pořád vedli 3:1 a měli jste být dominantnější, ne?

„Druhý poločas už byl boj. Začali jsme se bát o výsledek. Kvituju akorát to, že jsme už nedostali branku a dovedli zápas do vítězného konce. Jsem spokojený se třemi body a třemi krásnými góly. S hrou po inkasované brance spokojený nejsem. To musí být výrazně lepší. Nemělo to s námi takto zamávat. Je škoda, že nás to takto ovlivnilo. Víme, že zase máme na čem pracovat. Teď je potřeba přivézt nějaké body z venku.“

Co říkáte na to, že nejlepším hráčem Opavy byl dvaačtyřicetiletý Pavel Zavadil?

„Nevím, já jsem vnímal svoje mužstvo. Pavel má pořád své kvality. Je to fotbalista s výbornou kopací technikou, má přehled. Jestli byl nejlepší, to je vaše hodnocení.“