Papadopulos opravil sudí! Zaslouží Cenu fair play, ocenil trenér Zlína

„Bylo to jasné, já byl celou dobu přesvědčený, že to byl ofsajd. I když si sudí brali VAR,“ líčí Michal Papadopulos. „Říkal jsem si, že to museli vidět, trochu se vzdali zodpovědnosti. Ale když se zeptali, nebudu lhát. Potvrdil jsem jim to.“

Rozhodčí si nebyli jistí, jestli Gubu náhodou do ofsajdu neposlal zlínský obránce při vzdušném souboji s Papadopulosem. Ani z videa to nebylo zřejmé. „Já s Michalem komunikoval ještě před VARem a ptal jsem se ho, jestli to netečoval,“ přibližuje zlínský útočník Tomáš Poznar. „Říkal, že ano. Když rozhodčí Orel ukázal, že je to gól, upozornil jsem ho na to, ať se zeptá. A Michal udělal fantastické gesto, i jemu přiznal, že tečoval. Za to je on vítěz zápasu. Tohle se jen tak nevidí. Kdyby řekl, že neví, gól by uznali. Klobouk dolů, doufám, že se to Michalovi v dobrém vrátí.“

Gesto ocenil i zlínský trenér Bohumil Páník. „Zaslouží si Cenu fair play, Papa je u mě borec,“ komentoval trenér vítězů. „Takhle se zachovat, to se málokdy vidí. Znám ho z Baníku ještě jako mladého, výborný kluk, který udělal obrovskou kariéru. Zasloužil by cenu osobnost ligy nebo něco takového, opravdu neobvyklý čin.“

Podle zkušeného Páníka totiž na fotbalových hřištích není podobné chování automatické. Spíš naopak. „Tohle se málokdy vidí na tréninku, ne tak v zápase,“ komentoval kouč. „Nás vždycky učili - udělej vše pro vítězství, hraj na výhru, na plné pecky. Málokdo by se přiznal, tohle se těžko brzdí. O to těžší je to pak obhájit v domácí kabině.“

Papadopulos to v kabině neschytal. Přestože se Karviná mohla po kontaktním gólu dostat do euforie. „Ne, nikdo mi to nevyčítal,“ přitakal zkušený útočník. „Koho by těšilo, kdyby uspěl takhle nefér gólem? Jde o to vyhrát, že jste lepší a ne tím, že byl gól z ofsajdu. To mi přijde normální.“