Měl jsem obavy, přiznal Kotal. Od Karlssona a Juliše chce více gólů

Poprvé jste v lize nasadili do útoku duo Juliš a Karlsson. Jak jste s nimi spokojený?

„Jejich gólová situace se mi líbila, ale byl bych spokojenější, kdyby využili lépe i ty ostatní šance. Je dobře, že si vytvářejí šance ke skórování, ale musíme je umět i proměňovat.“

Převažuje tedy spíš radost z výhry, nebo že se vám povedlo utkání zvládnout především z pohledu defenzivy?

„Teplice neměly střelu na branku, měly snad jednu šanci, ale kdyby ji vyřešily lépe… My jsme měli minimálně tři, čtyři obrovské příležitosti, ale využili jen jednu. Jinak jsem samozřejmě za dobrou defenzivní práci rád.“

Byl jste v závěru nervózní?

„Logicky ano. Jako trenér máte pochyby, protože vedete o jeden gól a nic není rozhodnuto. Přál jsem si hlavně, abychom neudělali hloupou individuální chybu, protože se nám v poslední době stávají celkem často. Nakonec se to povedlo a my musíme brát i hubené vítězství.“

Hodně vám pomohl i návrat Ondřeje Čélůstky, který vyztužil obranu, že?

„Je to velmi zkušený hráč, který má vliv i na mladé kluky. Od toho ho v týmu také máme. Je to pro nás velká podpora i do dalších zápasů, ale potřebovali bychom, aby se uzdravili i další.“