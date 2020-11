Šural: Gól odsud těší dvakrát tolik. Štěstí je na Slavii potřeba

Byla to secvičená akce?

„Ani ne. Vždycky je při těchto situacích někdo, kdo zavírá zadní tyč. Teď to vyšlo na mě. Asistent trenéra pan Maléř po mně chtěl, abych ji zavíral. Dreksič (Pavel Dreksa) to výborně prodloužil, já už to měl v podstatě jednoduché.“

Byl to váš jediný roh v zápase.

„Čekali jsme na nějaký brejk nebo standardku. Pořád jsme věřili. Už před tím rohem měl dobrou šanci Peter Štepanovský, ale tu mu gólman Kolář chytnul. Pak přišla ta standardka a vyšla. Je to super.“

Pro vás to byl navíc první ligový gól. Je hodně cenný, že?

„Jsem za něj opravdu rád, tady potěší dvakrát tolik.“

Bod berete?

„Určitě pojedeme domů spokojení. Moc lidí nám asi nevěřilo, že bychom tu mohli něco uhrát a jsme rádi, že odsud jedeme s takovým výsledkem.“

V minulé kole jste remizovali s Příbramí, i když jste proti ní vedli. Vynahrazuje vám remíza proti Slavii předchozí výsledek?

„Ani ne. Tam to chtělo jasně tři body s konkurentem v boji o záchranu. Bod odsud je krásný, ale tři body proti Příbrami nevynahrazuje.“

Přesto psychické povzbuzení výsledek z Edenu je, že?

„Stoprocentně. Všichni jsme to odbojovali, do poslední jsme věřili. Na konci jsme měli i štěstí, což je ale na Slavii potřeba. Určitě nám to může psychicky pomoct.“

