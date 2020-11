Talent Jurásek litoval šance: Teď bych se podíval. Start jsem nečekal

Nebyl to jeho premiérový start za áčko Slavie, ten už si odbyl v minulém kole v Opavě, ale poprvé se dostal do základní sestavy. 17letý záložník Matěj Jurásek si ale proti Zbrojovce počínal dobře. Kouč Jindřich Trpišovský ho dokonce označil za nejnebezpečnějšího hráče Slavie v prvním poločase. Jenže svou velkou šanci nadějný mladík nedal...

Bylo to ve 26. minutě, dostal jste se individuální akcí až před brankáře Flodera, ale střelu napálil jen do něj. Co se nepovedlo?

„Určitě jsem mohl přihrávat pod sebe, byl tam myslím Petar Musa. Určitě bych se teď podíval. Střílel jsem, chtěl jsem to zvednout, ale měl jsem balon pod nohou, tak to šlo po zemi.“

Přesto jste se dostali ve druhé půli do vedení, jenže stav jste neudrželi a na konci zápasu ztratili výhru. Víte proč?

„Myslím, že nám chyběl druhý. Za stavu 1:0 jsme se tak nějak uspokojili a už to pak z naší strany nebylo ono.“

Pomohlo vám osobně před zápasem, že jste si ligu za Slavii vyzkoušel už minule v Opavě?

„Určitě pomohl, snažil jsem se to hrát stejně jako v Opavě, brát si balony do rychlosti a dávat průnikové přihrávky. I tak jsem byl ale nervózní...“

Hodně?

„Hlavně ze soboty na neděli před spaním. Snažil jsem se v hlavě promítat situace, které by v zápase mohly nastat. A hlavně se na to nějak dobře vyspat.“

To už jste tedy věděl, že jdete do základu?

„Jo, v sobotu na tréninku jsem se to dozvěděl a vůbec jsem to nečekal. Ale potěšilo mě to. Kluci mi gratulovali a říkali, ať se pořádně připravím.“

Vy už s áčkem trénujete necelý měsíc, nejdřív jste společně s dalšími hráči z akademie měli spíš doplnit áčko během reprezentační pauzy. Jak jste se sžíval?

„Ze začátku to bylo hodně těžké, ale postupem času už se to zlepšovalo, zvykal jsem si. A jsem rád, že mi trenéři důvěřují. Je to motivace. Budu rád, když zase nastoupím v základu, nebo jako střídající hráč a budu se vždycky snažit pomoct týmu.“

