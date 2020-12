Musa hledá ve Slavii formu. Potřebuje hrát, říká expert Kopecký

Oscar to proti Brnu zkusil z dálky • Michal Beránek (Sport)

Za stavu 1:0 mohl Petar Musa odbojného nováčka zlomit. Jenže v 72. minutě po exkluzivním pasu od Nicolae Stancia v nájezdu na brněnského brankáře Jiřího Flodra minul bránu. A o minutu později sice opět uplatnil rychlost, ovšem v další výhodné palebné pozici trefil jen gólmana Zbrojovky. „Z těch nejvyloženějších šancí jsme druhý gól nepřidali,“ povzdechl si Trpišovský.

Přitom duel proti Brnu byl pro dvaadvacetiletého Chorvata jako dělaný, při očekávané převaze červenobílých měl v pokutovém území prodat své přednosti. Ale v první půli zapadl do statické, pomalé a nenápadité hry domácích, pak pálil šance. Slávistický kouč před třemi týdny po výhře s Mladou Boleslaví přiznal, že Musa není v ideálním rozpoložení. „Ani na tréninku mu to tam moc nepadá. Ale o to víc pracuje, hodně dře,“ prohlásil tehdy Trpišovský. Formu, zdá se, stále hledá.

„Potřebuje pravidelně hrát,“ podotkl k současné Musově pozici v kádru mistra zkušený trenér a expert deníku Sport Ivan Kopecký. „Ve Slavii je to složité. Útočník číslo jedna se mění, pořád se víceméně hledá, on je jedním z kandidátů. Aby však hrál jen zápasy doma proti slabším soupeřům, kdy je Slavia v tlaku, je málo. Potřebuje mít štěstí, být více předvídavý a hlavně dávat góly,“ rozebral Kopecký.

Čistě statisticky Musa nemá úplně špatná čísla. Ve FORTUNA:LIZE vstřelil v aktuálním ročníku tři branky - stejně jako další nejlepší střelci Slavie Stanislav Tecl, Ondřej Kúdela a Jan Bořil. Úspěšnost střelby vykazuje 21,4 % a v minulé sezoně, kdy se čtrnácti brankami ovládl společně se sparťanem Liborem Kozákem tabulku kanonýrů, ji měl 26,4 %. Jen pro porovnání, momentálně nejlepší šutér ligy Lukáš Juliš ze Sparty si drží úspěšnost střelby na 38,9 %.

Ve Slavii se coby útočná jednička v posledních týdnech vyprofiloval Jan Kuchta, který v neděli odpočíval před důležitými zápasy v tomto týdnu, kdy hrají červenobílí ve čtvrtek proti Beer Ševě v Evropské lize a v neděli derby na Spartě. Musa si mohl vylepšit pozici. Do neděle byl naposledy v základní sestavě „sešívaných“ 22. října proti Beer Ševě, ale utkání proti Brnu se mu nepovedlo.

Každopádně platí, že potenciál, jaký naznačil hlavně během jara, má velký. „Je pro něj prospěšné, že je v tak silném klubu, který hraje poháry. Ale znovu opakuji, musí hrát,“ zdůraznil Kopecký.

Petar Musa v aktuální sezoně Soutěžní zápasy: 13

V základní sestavě: 5

Minuty: 566

Góly: 3

