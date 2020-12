ZLATÁ PÍŠŤALKA: Petržela, Stanciu či Kliment simulovali bez trestu

Snad každý rok je to ve všech fotbalových soutěžích na světě stejné. V jednom kole se sejde několik okatých simulací, které hráčům minimálně projdou, nebo jim je dokonce sudí spolknou, a oheň je na střeše. Tentokrát se rozhodčí nenechali zmást komickými, až trapnými pokusy Jana Klimenta, Milana Petržely nebo Nicolaeho Stancia. Na druhou stranu ale proti nim ani nezakročili. Podívejte se na jejich filmování v novém díle Zlaté píšťalky na iSport TV!

Právě Stanciu se pokusil obalamutit rozhodčího v nastavení prvního poločasu zápasu proti Brnu, když si nabíhal za Pavla Dreksu a najednou se skácel k zemi bez cizího přičinění a rozhodil rukama (45+1.).

Na někoho mohl pád rumunského působit jako frustrace, že nedostihl balon, jiní by zase mohli poukazovat na to, že k miniaturnímu kontaktu levé nohy s Dreksovou pravou přece jenom došlo, jen to z dostupných záběrů nelze rozpoznat. Pravdou ale je, že při bližším pohledu Stanciu po balonu nešel, kontaktu opakovačky nenasvědčují a pokud se vůbec odehrál, vyvolal ho natočením kopačky k Dreksovu lýtku rumunský hráč sám.

Další dva nafilmované pády se odehrály v zápase Slovácka s Opavou. Ve 26. minutě sebou vyhlášený skokan Milan Petržela žuchnul na trávník poté, co se kolem něj mihl stoper Dalibor Večerka.

Právě opavský obránce byl nevinným přihlížejícím taky u následující situace o sedm minut později (33.). Že můžete svou simulací dokonce ohrozit ostatní hráče na trávníku, prokázal Jan Kliment potom, co si Večerku obhodil, zjistil, že na míč nedosáhne, a ještě svým pádem sestřelil Karola Mondeka.

Všichni tři, jak Stanciu, tak Petržela s Klimentem, měli za své pády dostat od rozhodčích žluté karty, ale ani jeden z nich napomenut nebyl. Ke cti jde sudím každopádně to, že ani jeden na jeden z pádů hráčům neskočili.

