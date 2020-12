Sima vs. Juliš: příběhy střelců táhnou. Z třetí ligy do špičky, teď derby

Lukáš Juliš dává gól do sítě Teplic a posílá Spartu do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Lukáš Juliš dává gól do sítě Teplic a posílá Spartu do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Nebude to jen úzkoprofilový nejsledovanější duel v Česku, tihle kabrňáci mají evropský rozměr. Lukáš Juliš je nejlepší ligový střelec a zároveň druhý největší pistolník v Evropské lize. A v ní mu zdatně šlape na paty slávistický vyslanec, devatenáctiletý Senegalec Abdallah Sima, který svými góly dotáhl „sešívané“ k postupu do jarní fáze.

A to vůbec není žádná nadsázka, nic přehnaného. Z chlapce, který přišel teprve na začátku srpna posílit třetiligovou slávistickou juniorku z Táborska, nováčka druhé ligy, se během dvou měsíců stal důležitý hráč obhájce titulu. Neuvěřitelný skok, nad kterým kroutí hlavou jeho zkušenější spoluhráči i trenér Jindřich Trpišovský.

Ostatně vtipné je, že třetí ligu hrával i právě Simův protějšek Lukáš Juliš. Na áčko Sparty to loni na podzim po dlouhém zranění nebylo, tak se Juliš potloukal s juniorkou po Domažlicích, Štěchovicích a podobně. Na jaře ho posadilo zpátky do jízdy hostování v Sigmě Olomouc, které mu domluvil tehdejší kouč Letenských a zároveň hanácký patriot Václav Jílek. A teď má důvěru Václava Kotala, trenéra, jenž ho právě na podzim 2019 v rezervě Sparty vedl.

Sima tuhle soutěž minul v Táborsku, zahrál si ji až ve slávistické rezervě na začátku této sezony po svém příchodu z jihu. „Najednou se tu objevil kluk, který má ohromný potenciál, který prodělal obrovský výkonnostní růst. Nabralo to fakt raketovou rychlost,“ nestačí se divit obránce Ondřej Kúdela. „Je to neskutečný příběh. Pořád mě překvapuje,“ říká o Simovi kouč červenobílých.

V polovině května si posedali sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek, generální sekretář Martin Říha a manažer mládeže Petr Hurych na betonové schody osázené modrými umělohmotnými sedačkami na stadionu v Benešově. A v zápase letní ligy Slavia B–Táborsko poprvé pečlivěji pozorovali senegalského útočníka.

Na přelomu července a srpna, po sérii zdlouhavých sezení mimo jiné i s hráčovým manažerem Danielem Chrysostomem dokončili přestup do juniorky „sešívaných“, a do Táborska za to půjde dohromady prý ke třem milionům korun i se všemi bonusy. Pro klub rozměru Slavie drobné vydání… Pohledem dnešních dní ještě drobnější, trefa šipkou do „padesátky“. Sima se totiž objevil po svém posledním výkonu v Evropské lize proti Beer Ševě v sestavě kola.

Pivarník popsal recept na pražská ‘S’. Rychlé kontry na Slavii, sešívaným sedí silní soupeři

Dal dva góly, byť rozhodčí a delegát utkání udělali zhruba hodinu po závěrečném hvizdu úpravu v zápise a druhou trefu Simovi oficiálně sebrali. Přiznali ji coby vlastní obránci hostí Dudu Twittovi, který Simu marně strážil. Tím pádem má Senegalec v soutěži tři góly, ne čtyři. Přesto si drží krásnou bilanci: v soutěži se trefí každých 95 minut. A úspěšnost střelby: každá třetí střela gól.

V téhle disciplíně mají české kluby v Evropě správné vyslance. Lukáš Juliš, Simův nedělní sok, dokonce míří přesně při 62,5 procentech svých střel, ohromující statistika. V Evropské lize je po pěti zápasech druhým nejlepším střelcem.

„Líbí se mi na něm, že je komplexní. Zakončuje pravou, levou, ve vápně, umí utéct, má dobrou hlavu. Někdy má i trochu štěstí, ale když každá druhá jeho střela jde na branku, je jasné, že góly přijdou,“ konstatuje někdejší útočník Michal Pospíšil.

„Jsou to rychlostní typy hráčů. V Evropě mají české kluby většinou pasivnější roli a hráči to pak mají dál do pokutového území soupeře, proto se ten útočník musí umět dostat do šance i sám, mít běžeckou i všeobecnou kvalitu,“ chválí oba Trpišovský.

S registrací svého svěřence pro Evropskou ligu si lámal hlavu do poslední chvíle, zatímco Juliš měl flek v kádru tutový. S áčkem začal totiž Sima trénovat teprve týden před uzávěrkou soupisek, tedy na konci září, kdy taky prodělal první start v lize – sedm minut proti Slovácku.

Góly z derby: Stanciova radost za Spartu, trefa zadkem i Součkův zásah

Ze seznamu hráčů vyšoupl defenzivního univerzála Ladislava Takácse a dnes se slávistický kouč oprávněně děsí nadcházejícího zimního přestupového termínu. „Asi ho budeme muset na měsíc posadit na lavici, aby nám na jaro zůstal,“ piklí Trpišovský plán, jak Simu uchránit před zájmem z bohatších a lepších soutěží.

Ostatně šéf klubu Jaroslav Tvrdík už cosi naznačil na Twitteru. „Fenomén, který již nyní sledují evropské velkokluby,“ připustil.

Proti tomu není obrany, ale aspoň něco se dělat dá. Simovi samozřejmě narůstá platové ohodnocení. Z původní juniorské smlouvy se automaticky při přeskoku do áčka stala násobně vylepšená, taková, aby lépe vyjadřovala pozici mladého ofenzivního univerzála. Nejde prý ale ani tak o žádnou závratnou sumu, to ani náhodou, lidé z hráčova okolí se shodují, že je potřeba „nemotat skromnému klukovi hlavu velkými penězi“.

„On si váží šance, kterou dostal, je pokorný, na tréninku se od nás zkušenějších učí, bere si k srdci všechny rady,“ říká o něm Ondřej Kúdela.

Přesto, že je Sima všemi popisován jako až andělská, introvertní povaha, v neděli v derby mu bude na zádech viset celá Sparta, aby se uchránila nějakého jeho výpadu. Nejsledovanější zápas v Česku, a Sima jednou z jeho hlavních tváří. Na domácí straně pak Lukáš Juliš, střelec, kterému v lize spadne do brány statisticky zhruba každý třetí pokus.

Derby v televizi Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal odstartují derby již v 17:45. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu trenéra Miroslava Koubka a kanonýra Horsta Siegla. Nové speciální analytické studio přímo z Edenu povede reportér David Sobišek a expert Antonín Rosa. Zápas komentují Tomáš Radotínský a Milan Štěrba.

Mareš chválí Dočkala: Před gólem běžel 50 metrů sprintem. Juliš jako Siegl

Srovnání v lize 2020/2021 Lukáš Juliš Abdallah Sima 9 Zápasy 4 719 Minuty 216 7 Góly 2 102,7 Průměrně minut na gól 108 18 Střely 5 10 Střely na bránu 4 38,9 % Úspěšnost střelby 40 % Srovnání v Evropské lize 2020/2021 5 Zápasy 5 365 Minuty 287 5 Góly 3 73 Průměrně minut na gól 95,67 8 Střely 9 7 Střely na bránu 5 62,5 % Úspěšnost střelby 33,34 %