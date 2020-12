Trpišovský: Penalta? Otočili bychom to. O nabídkách na Simu nechci vědět

Pořád od doby, co v prosinci 2017 nastoupil do Slavie, neprohrál derby, už deváté soutěžní v řadě. Tentokrát z toho byla drtivá výhra 3:0. „Kluci hráli skvěle, byli zaslouženě odměnění za práci a odvahu, se kterou do toho šli,“ cenil si trenér Slavie Jindřich Trpišovský výkonu svých svěřenců.

Zejména se vytáhnul zase Abdallah Sima, další dva góly...

„Tohle zrovna byly dvě situace, které ho přesně vystihují. První gól výborný výběr místa v šestnáctce, výskok, zakončení... Druhý gól výborný první dotek do pohybu a zase skvělé zakončení. Přitom jeho herní výkon nebyl z těch nejlepších, i když byl nebezpečný. Musel se hodně stahovat dozadu s halvbekem, pracovat do obrany, ale zase ukázal, že právě i do té defenzivy umí pracovat. Je to hráč s obrovskou herní inteligencí, má všechno, co je potřeba.“

Už na něj chodí nabídky?

„Upřímně nevím, já se toho straním. Dokonce jsem si před derby na dva dny vypnul telefon, nechci to řešit. Je pravda, že po druhém gólu mi problesklo hlavou, stejně jako ve čtvrtek, jestli tu vydrží, co bude dál... Když je takový devatenáctiletý hráč vidět nejen v lize, ale i v Evropě, v době všemožných analýz a skautů, kteří jezdí na ty zápasy, že o něm musí být vědět. Ale i kdyby to tak bylo, tak já to vědět nechci. Ještě nás toho čeká hodně a přestupy se stejně otevírají až v lednu.“

Sparta - Slavia: Sima se vytáhl přes tři sparťany a hlavičkou otevřel skóre, 1:0!

Byl rozdíl mezi oběma týmy drtivý?

„Souhlasím. Jak se kluci prezentovali, byl to kvalitní a sebevědomý výkon, ale musíme to opakovat, je před námi ještě hodně zápasů. Tenhle týden jsme ukázali dvě naše tváře, jednu s Brnem a tu druhou proti Beer Ševě a teď. Jsou tu skvělí talentovaní kluci a je radost s nimi dělat, ale pořád toho na nás čeká hodně. A pak tohle je pořád utkání dvou velkých klubů, Sparta se držela dlouho na prvním místě, v létě přivedla v podstatě tři reprezentanty, má pohromadě skvělý kádr, zkušené hráče a zároveň i mladé, talentované...“

Co ta penalta? Kdyby ji Lukáš Juliš dal, bylo by všechno jinak?

„Je to otázka... Myslím, že jsme v takovém rozpoložení, že i kdyby to proměnil, tak bychom to otočili. Stavíme za pochodu nové mužstvo, a proto jsem rád, jak ten zápas probíhal a jak dopadl. Kluci hráli naprosto skvěle. Fakt jsme udělali v těch důležitých momentech jen jednu chybu při té penaltě.“

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Juliš nedal penaltu a zázračný Sima pak opanoval derby! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Co pro vás znamená náskok pěti bodů na druhou Spartu?

„Vůbec nic. Sparta vedla tabulku, teď jsme tam my. Vzpomenu si na to, jak jsme v minulé sezoně ztratili s Opavou, Karvinou... Teď s Brnem, Pardubicemi. Jestli máme náskok pěti bodů, tak je to super, je to zavazující, ale kdo ví, co v téhle době bude. Když jsme vyhráli v Nice, s Tomášem Syrovátkou (místopředseda představenstva) jsme všechny brzdili. Třeba že přijde covid a vypadne nám sedm osm hráčů, nedej bože se třeba zastaví soutěž... Nedá se nic předpovídat. Jenom se modlím, aby už se vrátili lidi. Hrál se skvělý zápas a fanoušci na něj nemůžou přijít. Je smutné dávat góly a nevidět při tom radost, ten bezprostřední kontakt všem chybí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 32. Sima, 40. Sima, 53. Lingr Sestavy Domácí: Nita – Pavelka, Čelůstka, Hancko – Vindheim, Trávník (59. Souček), Dočkal (C) (78. Karabec), Ladislav Krejčí ml., Matěj Hanousek (46. Moberg Karlsson) – Juliš (86. Souček), Ladislav Krejčí st. (78. Plavšić). Hosté: O. Kolář – Masopust, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Holeš, Ševčík (89. Stanciu) – Sima (89. Tecl), Lingr (64. Traoré), Olayinka (77. Provod) – Kuchta (77. Musa). Náhradníci Domácí: Heča, Plechatý, Souček, Moberg Karlsson, Minčev, Plavšić, Karabec Hosté: Stanciu, Provod, Tecl, Oscar, Kovář, Musa, Traoré Karty Domácí: Ladislav Krejčí ml., Pavelka, Souček Hosté: Kúdela, Traoré Rozhodčí Zelinka – Hájek, Horák Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

Sparta - Slavia: Trávník podklouzl a Lingr přesnou ranou k levé tyči zvyšuje na 3:0!

Kolář si u penalty dával pozor: Stál jsem do poslední chvíle, už jsem chytil dvě a půl