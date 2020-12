Kolář o chycené penaltě: Vykoupení! Hráče jako Sima jsem ještě neviděl

Je pravda, že drtivá?

„Jsem opravdu rád a vážím si toho, jak týmově hrajeme. Na hřišti nikomu nikdo nevyčítá chybu, makáme jeden za druhého a výsledky přichází. A taky výkon. Hrajeme hezký fotbal, dá se na to dívat a věřím, že tím potěšíme ještě spoustu slávistů. Užívám si to, protože kdyby mi před zápasem někdo řekl, že ho vyhrajeme 3:0, tak mu asi nebudu věřit.“

Proč?

„Sparta je teď silnější, o to víc si toho vážím. Zvládli jsme to jako tým. Bylo tam to nedorozumění, penalta, ale naštěstí to nedali, nás to nakoplo a zvládli jsme to.“

Sparta - Slavia: Kolář se vykoupil, chytl Julišovu penaltu!

Vy jste při té penaltě věděl, jak na Lukáše Juliše?

„Naučil jsem se při penaltách stát do poslední chvíle, protože vím, že to tím střelcům znepříjemním. Pak jsem se nahnul na jednu stranu, ale naštěstí to dal těsně vedle mě, tak jsem tam stihnul natáhnout nohu a vyrazil jsem to. Jsem rád, tím spíš v tak důležitém zápase, protože penalt jsem tolik nechytil.“

Byla to klíčová situace?

„Nevím, jestli klíčová, ale důležitá určitě. Sparta by šla do vedení, pak by bylo těžké to obracet. Asi by zalezli a my bychom museli dobývat.“

A vůbec, byl to váš faul, nebo Ondřeje Kúdely?

„Můj. Kudy přede mnou odehrál balon a já trefil Krejčího. Snažil jsem se tím výběhem pomoct, balon se ale bohužel zastavil o trávník, který byl suchý. Naštěstí jsem se ale vykoupil tím, že jsem to chytil.“

Sparta - Slavia: Krejčího sestřelili Kolář s Kúdelou, penalta pro Letenské! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Co vůbec říkáte na vašeho spoluhráče v ofenzivě Abdallaha Simu, který dal v derby dva góly?

„On do toho vletěl ve velkém stylu. Teď to bude mít těžší a těžší, protože od něho budou všichni hodně očekávat, ale za sebe říkám, že jsem takového hráče ještě nikdy neviděl. Jeho výskok, dynamika, zakončení, neuvěřitelné... Přeju mu, ať mu to vydrží, a hlavně zdraví, to je nejdůležitější.“

Je pět bodů rozhodující trhák?

„To je brzy. Zaváhali jsme s Brnem, nezvládli jsme to na konci, stálo nás to dva body. Teď jsme se snad fanouškům omluvili a věřím, že i další zápasy budeme zvládat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 32. Sima, 40. Sima, 53. Lingr Sestavy Domácí: Nita – Pavelka, Čelůstka, Hancko – Vindheim, Trávník (59. Souček), Dočkal (C) (78. Karabec), Ladislav Krejčí ml., Matěj Hanousek (46. Moberg Karlsson) – Juliš (86. Souček), Ladislav Krejčí st. (78. Plavšić). Hosté: O. Kolář – Masopust, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Holeš, Ševčík (89. Stanciu) – Sima (89. Tecl), Lingr (64. Traoré), Olayinka (77. Provod) – Kuchta (77. Musa). Náhradníci Domácí: Heča, Plechatý, Souček, Moberg Karlsson, Minčev, Plavšić, Karabec Hosté: Stanciu, Provod, Tecl, Oscar, Kovář, Musa, Traoré Karty Domácí: Ladislav Krejčí ml., Pavelka, Souček Hosté: Kúdela, Traoré Rozhodčí Zelinka – Hájek, Horák Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Juliš nedal penaltu a zázračný Sima pak opanoval derby! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Trpišovský: Penalta mě naštvala, ale přežili jsme to. Výkon mužstva byl skvělý

Zklamaný Krejčí st.: Výsledek mluví za vše. Zápasů je ještě dost, ale tohle není dobré