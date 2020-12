INSIDER: Úklid po Stramaccionim potrvá. Sima? Nej v Česku, říká Šmicer

Prožil báječný fotbalový víkend: všechny čtyři kluby jeho srdce ve svých ligových zápasech stoprocentně bodovaly. Vladimír Šmicer bedlivě sledoval vítězná utkání Lens, Bordeaux, Liverpoolu i Slavie – a právě červenobílí mu výhrou 3:0 na Letné udělali největší radost. „Když Spartě vypadnou důležití hráči, je to znát. Ve Slavii je ale zastupitelnost mnohem vyšší: jak jste psali ve Sportu – jsou to univerzální vojáci. To se mi líbí,“ hodnotí Šmicer derby „S“ v pořadu Ligový insider.

Jeden voják ale nad své parťáky v červenobílé zbroji přece jen čněl: kometa jménem Abdalláh Sima. „Podle posledních výkonů je to zřejmě nejlepší fotbalista, aktuálně působící v Česku. Dává krásné góly ne jen v lize, ale i v Evropských pohárech,“ říká Šmicer. „I když já říkám, že nejlepší hráč by měl prokazovat dobrou výkonnost dlouhodobě, což jsme u Simy ještě neviděli… Ale objev sezony to je stoprocentně. Navíc se bude ještě zlepšovat, vždyť je mu teprve devatenáct let!“

Vítěz Ligy mistrů v dresu Liverpoolu si přesně pamatuje, kdy Simu viděl poprvé: „Bylo to v srpnu, kdy jsem se šel podívat na slávistické béčko na Admiře. Nastoupil na druhou půli a líbil se mi: pohyblivý, poctivý, nebyl líný na krok. Říkal jsem si – ten kluk si rok dva počká na áčko a bude dobrý. Nikdy by mě ale nenapadlo, že bude mít během pár měsíců takový vliv na hru A týmu.“

Přestože Sparta v derby opět zaostávala, Šmicer se domnívá, že klub už má to nejhorší za sebou. „Sparta pořád ještě prochází změnou poté, co napáchal Stramaccioni,“ má jasno. „To se nepovedlo. Pamatuju si, že tenkrát Pavel Nedvěd říkal – Hele, jestli ho přivedou, a on si s sebou vezme všechny ty hráče, tak je to pak tak na tři čtyři roky práce. A přesně tak to je.“

Proč Sparta Simu lépe nepohlídala při rohu, když věděla o jeho výskoku? Co přináší do hry Slavie Lingr a co Stanciu? Proč penaltu Sparty nekopal Dočkal? Podívejte se na pořad Ligový insider!