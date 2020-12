Klusáček se naštval na Kozla. Je to mezi námi, reaguje kouč Baníku

Pozor, tohle tady ještě nebylo: Luboš Kozel natáhl svou vítěznou šňůru v Baníku na tři utkání, což konečně naznačuje určitý výsledkový progres. Tentokrát jeho svěřenci skolili Bohemians 1:0, ale opět to bylo s pořádně odřenýma ušima. A stejně jako v Opavě taky s velkými emocemi. „Jsem zklamaný tady z té atmosféry. Domácí lavička i hráči vytvořili hroznej tlak a rozhodčí tomu trošku podlehl. Obě Necidovy karty byly přísné, z toho jsem otrávený, nelíbilo se mi to. Lubošovi jsem to řekl,“ vypálil na rovinu kouč hostí Luděk Klusáček, jenž si na sudí stěžoval už v úterý v Jablonci. Není divu, vyloučení Tomáše Necida bylo opravdu velmi přísné. Trenér Baníku vzájemnou rozmíšku komentovat nechtěl.

Bohemácký kolega Luděk Klusáček vás během utkání několikrát okřiknul, o co šlo?

„Nevím, asi reakce na nějakou situaci na hřišti. Je to mezi námi.“

Jaký to byl zápas?

„Rozdělil bych ho do dvou částí. V prvním poločase a začátku druhého jsme Bohemku do ničeho nepustili, byli jsme kvalitnější v kombinaci. Vedení bylo naprosto zasloužené, chyběl akorát druhý gól, který by nám ulevil. Bohužel vyloučení Tomáše Necida nám spíš ublížilo, protože Bohemka vyrostla. Věděla, že nemá co ztratit, začala hrát uvolněněji, v pohybu, my jsme kazili a nabízeli jim rychlé přechody do útoku. Přesto tam byla tutová šance Tomáše Zajíce, ale pojistku jsme nepřidali. Takhle to někdy bývá. Ke konci to byla hektika, výkon v závěru dobrý nebyl. Představoval bych si zkušenější dohrání, ani se nám moc nepovedla střídání, nepomohla nám. Ale ubojovali jsme nesmírně cenné vítězství, pomáhá to tabulce i psychice.“

Při úvodním gólu Jánoše jste Bohemku vykombinovali, přestože byla takřka v deseti lidech za míčem. Byla to přesně akce dle vašich představ, jak byste se chtěli prezentovat? Tedy rychle a kombinačně?

„Vždycky to tak nebude, ale jsem za to rád. Bylo to vyústění naší dobré hry, jsem rád, že jsme tak hezký gól dali. I Jány se tam dostal a krásně to vyřešil z pozice defenzivního záložníka.“

Jak se vám líbil výkon Adama Jánoše, který byl nejen pevný směrem dozadu, kde rozrážel útoky hostů, ale přidával nadstavbu v ofenzivě? Měla by se takhle chovat moderní šestka?

„Souhlasím, byl to náš nejlepší hráč.“

Poprvé nastoupil v základu Pepe Mena, jak se vám líbil?

„Líbil. I jeho přičiněním hra vypadala takhle. Potřebovali jsme tam hráče, který umí číst hru. Tím pomáhá ostatním i v nabídce. Cpal se do koncovky, na to, že hrál poprvé v základu, tak s ním jsme spokojeni.“

Tentokrát jste si vyzkoušeli přesilovku, jak vám to šlo?

„Nešlo. Bylo to dané tím, že jsme vedli. V hlavách máte, že vedete, že nemusíte a nechcete to otevřít. To je ta chyba. Oni profitovali z našich ztrát, byli pak nebezpeční.“

Třetí výhra v řadě je váš nejlepší počin za dobu působení v Baníku, svědčí to o tom, že se tým postupně zlepšuje?

„Cítíme, že nám pomohly těžké výhry v Příbrami a v Opavě. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to, což je ukazatel vnitřní síly. Chtěli jsme podat lepší výkon než v Opavě, bylo to vidět, určitě je tam nějaký posun.“

Co říkáte na tu mlhu v závěru?

„Normálně vidím na dálku špatně, v mlze o to víc. Byl jsem nervózní."

Azevedo prodloužil smlouvu až do konce sezony s následnou opcí, bylo to vaše přání? A co říkáte na to, že se situace okolo Brazilce, který byl v létě na odchodu, nakonec vyvinula tak, že je vaším nejlepším křídlem?

„Nebylo to jen mé přání, vždycky se o tomhle bavíme s celým sportovním úsekem. Jde o vyústění jeho podzimních výkonů a přístupu. Ač mu bude třicet, tak si myslíme, že pořád má týmu co dát. Proto se mu smlouva nabídla.“

Průměrný věk hráče z dnešní základní sestavy s jediným odchovancem byl 29 let. Kdy přijde to plánované omlazování?

„Myslím, že důležitá je výkonnost. Pokud bude hrát Jirka Fleišman, Martin Fillo nebo Honza Laštůvka takhle, tak do sestavy patří. Nemůžete chtít všechno. Když budeme omlazovat a budeme dvanáctí v tabulce, tak budete psát, že nemáme výsledky. Když budeme mít výsledky, budete psát, že nemáme mladou sestavu. V kádru mám šest odchovanců Baníku, je jen na nich, aby ukázali, že jsou lepší než ti, kteří jsou momentálně v základu. Rozhodující je výkonnost.“