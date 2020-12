Jarolím po premiéře chválil: Šlo získat víc, někteří mě mile překvapili

Trenér Karel Jarolím se vrátil do české ligy na lavičku Mladé Boleslavi • ČTK

Ani na lavičku se mu nevešel útočník Michal Škoda. Vzadu to hodil na tři beky a celkem udělal pět změn oproti poslední základní sestavě jeho předchůdce Jozefa Webera. Do úklidu v Mladé Boleslavi se Karel Jarolím (64) pustil zhurta. Po remíze v Opavě neskáče radostí do stropu, ani nekňourá. Někteří hráči ho mile překvapili.

Jak vnímáte bod z Opavy?

„Odjíždím se smíšenými pocity. Měli jsme celkem dobrý vstup do utkání, povedlo se nám jít do vedení. A jen vlastními hloupostmi jsme vrátili Opavu zpátky do hry. U obou branek jsme nebyli dostatečně důslední. Té první předcházela laciná ztráta (Kulhánek), druhou jsme takticky nezvládli při bránění. S druhým poločasem jsem byl až na ten hektický závěr docela spokojený. Slušně jsme se hýbali a kombinovali.“

Mohli jste dokonce výsledek otočit, co?

„Měli jsme stoprocentní šanci, ve které byl Jirka Klíma. Je to škoda. Ale bylo to první utkání, jsme s mužstvem krátce. Člověk by možná mohl být spokojený, že si odveze bod. Jenže průběh utkání mi ukázal, že šlo získat víc.“

Proč jste nevzal ani na lavičku Michala Škodu s mladým Lukášem Maškem? „Nevešli se. Rozhodli jsme se pro tohle rozestavení a do koncepce nám moc nezapadali. Vsadili jsme na jiné typy. Někteří hráči mě svým výkonem mile překvapili.“

Máte na mysli například Dominika Janoška?

„Asi tak. Kromě té jedné chyby odehrál slušný zápas. Boleslav měla problém ve středu hřiště, proto jsme postavili Jirku Kulhánka. Chtěli jsme to vyztužit. Jirka Klíma dal dva góly, nebyl daleko od hattricku. Pro mě je ale důležité, že to byla týmová práce.“

Pochválíte gólmana Mikulce za to, jak chytil penaltu v 92. minutě?

„Bylo to hezký… Nakonec jsme byli rádi, že k penaltě došlo. Ukázal nám aspoň, co v něm je.“ (úsměv)

Co jste zjistil o týmu za těch pár dní?

„Kluci jsou charakterově v pořádku. Mám z toho dobrý pocit. To, co po nich člověk chtěl, vnímali pozitivně. Zdá se, že budou ochotní na sobě pracovat.“

Hrál jste vůbec někdy předtím v Opavě?

„Jako sedmnáctiletý za Pardubice. To byl tehdy ještě Ostroj Opava. Jednou jsem tu byl s olympijským výběrem před olympiádou v Los Angeles. Hráli jsme tu jedno přípravné utkání. Myslím, že s Poláky. Ale už jsem starší člověk, možná si to nepamatuju.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24. Harazim, 35. Rataj Hosté: 5. Jiří Klíma, 50. Jiří Klíma Sestavy Domácí: Šrom – Hrabina, Didiba, Žídek (C) – Harazim, Tiéhi, Dordić (84. Kramář), Lukáš Holík, Helešic – Juřena, Rataj (71. Koschatzký). Hosté: Mikulec – Zahustel (80. Douděra), Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň – Janošek, Budínský (C), Kulhánek – Jiří Klíma, Fulnek (70. D. Ikaunieks). Náhradníci Domácí: Lasák, Večerka, Blažej, Janjuš, Vrána, Kramář, Koschatzký Hosté: Šimek, Ikaunieks, Graiciar, Douděra, Túlio, Markovič, Mareš Karty Domácí: Didiba, Hrabina, Harazim, Žídek Hosté: Jakub Klíma, Janošek, Budínský, Mazáň Rozhodčí Berka – Caletka, Ratajová Stadion Stadion v Městských sadech, Opava

SESTŘIH: Opava v závěru neproměnila penaltu a remizovala s Boleslaví 2:2

Opava - Mladá Boleslav: Klíma mohl přidat i třetí branku, ale Šrom jeho pokus vychytal

Opava - Mladá Boleslav: Kulhánek přihrál míč pouze na Harazima, který povedenou střelou pravačkou srovnal na 1:1

Opava - Mladá Boleslav: Zaváhání domácí obrany využil Jiří Klíma, 0:1

Opava - Mladá Boleslav: Dordič našel nabíhajícího Rataje, který propálil Mikulce, 2:1