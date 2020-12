Zklamaný Guľa: Po pauze to byl jiný svět. Musíme postavit tým na nohy

Zničený, vyvedený z míry, maximálně zklamaný. Adrian Guľa musel v Jablonci vstřebat otřesný zážitek. Plzeň vedla po první půli 2:0, totálně dominovala, zápas ale po pauze přesto ztratila. Padla 2:3. Prohrála třetí zápas ze čtyř, což slovenského kouče staví do kritické situace. O jeho odvolání z funkce se spekulovalo už před týdnem… O diskusích s vedením klubu nechtěl otevřeně hovořit. „Nezlobte se, ale to jsou naše interní záležitosti. Zatím obsah těchto debat nebudu veřejně vynášet ven. Pochopitelně vnímám výsledky, vnímám naši hru, vnímám podněty. Pro mě je ale podstatné, abychom na nejbližší zápas byli efektivněji připravení a zvládli zápas do vítězství.“

Jak si vysvětlujete kolaps v druhém poločase?

„Šlo o dva světy. Odehráli jsme velmi slušný a kvalitní první poločas. V pohybu, dominantně, kromě dvou branek jsme nastřelili tyčku, další gól nám nebyl uznaný. Mužstvo fungovalo velmi kvalitně, soupeře nepouštělo do žádných vážnějších situací. Utkání jsme kontrolovali. Ale samozřejmě jsme byli nedostatečně produktivní. Soupeře jsme mohli dorazit třetím gólem. Po pauze jsme vstoupili do jiného světa. Domácí se chytili gólem, nám odešla mentalita, principy hry a zápas jsme prohráli. Přitom jsme za stavu 2:2 měli tutovku Ondráškem, nevyužili ji a Jablonec nás definitivně dorazil. Jsem obrovsky zklamaný.“

Před utkáním se rozebírala pevnost vaší pozice. Vnímáte ji minimálně za ohroženou? A diskutovali jste na tohle téma s vedením klubu?

„Nezlobte se, ale to jsou naše interní záležitosti. Obsah těchto debat zatím nebudu veřejně vynášet ven. Pochopitelně vnímám výsledky, vnímám naši hru, vnímám podněty. Pro mě je ale podstatné, abychom na nejbližší zápas byli efektivněji připravení a zvládli zápas do vítězství.“

Máte vizi, jak dostat mužstvo z krize?

„Tým je schopný hrát úsekovitě velmi kvalitně, bohužel jde jen o krátké úseky. V defenzivní činnosti jsme pak potrestaní za každý mikrodetail. Kalich si vypíjíme úplně do dna. Jedna věc je vize, jednota v myšlení a maximální koncentrace na každodenní práci. To všechno máme. Nyní mě ovšem zajímá jen to, abychom společně zmobilizovali síly, stejně jako před Jabloncem, a zase postavili mužstvo na nohy, k tomu teď směřuje naše pozornost.“

A zvládnete to?

„Každá krize má svoje hranice a je předzvěstí něčeho velkého. Tak to v životě chodí. Stejně tak ve fotbale. Věřím tomu, že to zvládneme. Prostě si to nyní společně vyžíráme. Ztratili jsme jasný zápas, jsem přesvědčený, že bod zlomu přijde už v dalším utkání, že začneme vítězit a kvalitněji hrát.“

Jak je možné, že mužstvo je mentálně tak křehké?

„Chvíli se zdá, že je to fajn, že jsme zase zpátky v zápase. Kobra nás mohl zase dostat do vedení, jenže realita je přesně opačná. Musíme rozklíčovat, proč to tak je. Nejsem natolik silný analytik, abych to věděl okamžitě po utkání. Jestli příčinou byla ztráta pozornosti, nedostatek sebevědomí, nebo starý příběh, kdy jsme i naposledy dostali v Jablonci gól na 1:2, ale duel nakonec zvládli. Sedneme si k tomu hned v neděli. Je pět minut po dvanácté, abychom to zastavili. Kluci si musí uvědomit, že vyhrát zápas v české lize není jen o jejich kvalitě, ale především o tom, že musíme být mnohem soudržnější a vytrvalejší v detailech, které činí zápas pro nás zajímavý.“

