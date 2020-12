Kotal: Body ze Slovácka jsou cenné, terén byl tvrdý. Jak hodnotil Dočkala?

Byl to zápas, kde byl výsledek lepší než výkon?

„Proč myslíte? Byl to špatný výkon? Hřiště bylo tvrdé, míč skákal, byly problémy se zpracováním. Chtěli jsme trpělivě kombinovat, což se nám dařilo. A dali jsme víc gólů než domácí, takže máme tři body.“

Pro vás asi extrémně důležité...

„Každé vítězství potěší, obzvlášť na Slovácku je velmi cenné, je to velmi nepříjemný soupeř pro každého. Dobře kombinují, ale taky to tentokrát hodně zjednodušovali na tom terénu. Po porážkách, ať už se Slavií nebo Milánem, se mužstvo potřebovalo zklidnit. Věřím tomu, že nám to pomůže do zbytku podzimu.“

Co však řeknete týmu na špatně bráněné centry? Kalabiška mohl přidat druhou branku...

„Tak špatně bráněné... Ještě jsem neviděl záznam. Přenášeli to ze strany na stranu, to jsme věděli, ale byly to jen dva centry. Zbytek jsme zvládli.“

A jak jste viděl vaše branky?

„První gól byl skvělý. Krásný pas na levou stranu, centr, Julda (Lukáš Juliš) zakončil. Pak nám rozhodčí po konzultaci jeden neuznal, ale naštěstí se nám podařilo ještě jeden vstřelit, když se trefil Pavelka. Jsem spokojený.“

U Julišova gólu jste věřil, že jej video potvrdí?

„To jsou skvělé otázky... (úsměv) Náš technik nám hlásil, že by to měl být gól. Takže jsme moc překvapeni nebyli.“

Neuvažoval jste, že třeba už v poločase stáhnete Bořka Dočkala, který se trápil?

„O tom jsem nepřemýšlel. Terén byl strašně těžký, což je pro tvořivé hráče vždycky problém. Kontrola balonu byla složitá, chyby dělá každý, věřím, že to na něm nezanechá stopy. Pokazil pár míčů.“

A potěšil vás naopak konečně Ladislav Krejčí starší?

„Nerad hodnotím hráče z voleje po zápase. Nejdřív se musím podívat na video, ale Láďa určitě patřil k těm lepším hráčům. Samozřejmě všichni dělají chyby.“

Jak teď uzpůsobíte váš režim náročnému programu?

„Nijak, jdeme zápas od zápasu. Přijedeme o půlnoci, zregenerujeme a pak se už budeme připravovat na další utkání. V tomhle režimu se prakticky netrénuje. Někdo se nám naštěstí uzdravil, ale zase bohužel přibyl zraněný Plechatý.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14. Jurečka Hosté: 16. Juliš, 84. Pavelka Sestavy Domácí: Bajza – Reinberk, Mich. Kadlec (C), S. Hofmann, Kalabiška – Navrátil (89. Hellebrand), Havlík, L. Sadílek (89. Kubala), Kohút (73. M. Petržela) – Jurečka (81. Mareček) – Kliment. Hosté: Nita – Pavelka, Čelůstka, Hancko – Vindheim, Ladislav Krejčí ml., Souček (60. Sáček), Dočkal (C), Ladislav Krejčí st. (90. Matěj Hanousek) – Moberg Karlsson (80. Plavšić), Juliš. Náhradníci Domácí: Nemrava, Mareček, Petržela, Šimko, Hellebrand, Kubala, Tomič Hosté: Sáček, Minčev, Hanousek, Polidar, Plavšić, Trávník, Heča Karty Domácí: Kliment, Kalabiška Hosté: Moberg Karlsson, Juliš Rozhodčí J. Machálek – P. Blažej, J. Hurych Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

