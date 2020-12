Expert Kopecký: Na Slavii nikdo nemá. Co by Rada udělal s Plzní?

Povinné výhry Slavie a Sparty i další krach Plzně. Takové bylo 11. kolo FORTUNA:LIGY, která má za sebou už skoro třetinu sezony. „Ze všech týmů jsou nejdál slávisté: překvapilo by mě, kdyby jim titul někdo sebral,“ říká bývalý trenér české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic Ivan Kopecký, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o budoucnosti plzeňského trenéra Adriana Guľy, slabinách sparťanského kapitána Bořka Dočkala či o perspektivě slávistické komety Abdallaha Simy: prodal by ho už v zimě?

Událostí víkendu byl bezpochyby další kolaps Plzně, která po čtyřech zápasech bez vítězství spadla na šesté místo. Co se s ní děje?

„V Jablonci nám ukázala, jak prohrát vyhrané utkání. V prvním poločase zahrála perfektně, včetně rozdílové zálohy. O přestávce jsem si šel udělat kávičku a zpátky k televizi jsem nespěchal: říkal jsem si, že už se stejně nic nezmění.“

Jenže ono se změnilo, Jablonec velkolepě otočil z 0:2 na 3:2.

„Ve druhé půli jsem tomu absolutně nechtěl věřit, výkon Plzně přece působil tak jednoznačně. Vysvětlení jabloneckého obratu se nabízí jen jedno: trenér Rada přesvědčil hráče, že ještě můžou zápas otočit. Lehko se to řekne, ale v reálu je to pekelně složité. Taky mě kdysi po výlevech v kabině štípalo na prsou, vím, co to je. Petr Rada je na českou ligu velký trenér, tohle by nikdo jiný nedokázal. Klidně by vběhl za lajnu na hřiště, kdyby to bylo nutné.“

Taky už se o něm spekuluje v souvislosti s Plzní. Co ji ještě v sobotu pohřbilo?

„Jablonecký útočník Doležal, kterého bylo plné hřiště a taky vstřelil klíčový gól na 1:2. Nemile mě překvapili plzeňští lídři Limberský s Brabcem.“

Čím?

„V takové situaci musíte být na hřišti naštvaní a seřvat to. Jenže oni chodili po placu jako schlíplé slepice, psychika totálně v čudu. Kdyby Petr Rada v tom zápase koučoval Plzeň, vyhrála by čtyři pět nula. Ovšem takový motivátor Viktorce chyběl, kabina nežije.“

SESTŘIH: Jablonec - Plzeň 3:2. Neskutečný obrat! Viktoria promrhala šance, Guľa na hraně

I proto Plzeň ztratila vyhraný zápas?

„Jasně. Pokud by hráči byli nahecovaní, obětavě by padali do střel. Jablonec neměl v první půli skoro nic, ale noví hráči to oživili. Na plzeňskou branku pršely střely, ale ne všechny musely projít do sítě. Nikdo to nevybláznil, proto byla defenziva tak propustná.“

Jak moc velký problém je v trenérovi Adrianu Guľovi? Kdybyste seděl ve vedení Plzně, nechal byste ho u týmu?

„Je v těžké situaci. Vy novináři ho máte rádi: je to studovaný kluk a dobře mluví, ale s kabinou si neví rady. Nedokáže tým správně zbláznit. Myslím, že rozhodne