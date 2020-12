Tvrdík o kauze Berbr i nabídce na Simu z TOP ligy: Nemáme kam spěchat

Mluvilo se i o kauze Romana Berbra, do které se Slavia podle úniků ze spisů měla „namočit“ přes svého bývalého sportovního ředitele Jana Nezmara a jeho kontakt s Berbrem. Došlo i na téma údajného zájmu Bayernu Mnichov o bývalou oporu červenobílých Tomáše Součka.

Abdallah Sima je fenomén posledních týdnů. A je nasnadě, že o devatenáctiletého talentovaného hráče projeví někdo zájem. Podle Jaroslava Tvrdíka už k tomu došlo.

„Dostali jsme nabídku na deset milionů eur z top evropské ligy. Ten klub se nám omlouval, že víc dát opravdu nemůžou, že to má určitá rizika. Že takové příběhy se občas vyskytují a že není jisté, jestli je ten hráč schopen držet si svou výkonnost i dál,“ řekl šéf Slavie.

„Máme ale nejlepšího trenéra a když si Sima udrží formu a bude zdravý, tak nemáme kam spěchat. Přes zimu není jeho odchod na pořadu dne, ale naučil jsem se nikdy neříkat nikdy, kdyby dorazilo padesát milionů eur...,“ uculil se Tvrdík.

„Sima je dneska jeden z klíčových elementů našich výkonů a přemýšlíme o něm v intencích přestupu Tomáše Součka,“ naznačil Tvrdík, že by si možná výhledově představoval částku kolem půl miliardy korun jako v případě odchodu vysokého záložník do West Hamu. Nebo možná víc...

Ostatně i sám Tomáš Souček se do pořadu Dohráno Plus živě připojil z Londýna a komentoval údajný zájem Bayernu Mnichov, který zmiňovala některá média v zahraničí.

„Hodně lidí se mě na to ptá, ale mám s mým manažerem Pavlem Paskou dohodu, že dokud nic není na stole, tak se o tom nechceme bavit. Takhle jsem to měl i ve Slavii. Přestupoval jsem tři roky, ale zůstal jsem v klidu. Teď jsem ve West Hamu a jsem taky v klidu, dává mi to sílu do zápasů, ale teď to neřeším,“ vyjádřil se Souček.

Kromě toho se řešila i kauza Romana Berbra, bývalého místopředsedy Fotbalové asociace České republiky, který byl v polovině října zatčen kvůli podezření z korupce a zpronevěry. Slavia se do policejních spisů dostala přes svého někdejšího sportovního ředitele Jana Nezmara, který byl s Berbrem v kontaktu kvůli vetování nasazení rozhodčího Petra Ardeleana na poslední kolo základní části na jaře 2019 proti Sigmě Olomouc.

„Petr Ardeleanu je všeobecně považován za hodně proplzeňského rozhodčího. Takže ve Slavii vznikla z jeho nominace docela panika. Asi mi šlo o to, aby nám nebylo ublíženo,“ řekl Nezmar v rozhovoru pro Seznam Zprávy s tím, že se pohyboval v šedé zóně fotbalu a že „jel na oranžovou“.

Do spisů se dostal i moment, který následoval těsně po derby z dubna 2019, které skončilo 1:1 a v němž sudí Karel Hrubeš odvolal nejdřív odpískanou penaltu za faul na slávistu Josefa Hušbauera a potom dal záložníkovi „sešívaných“ ještě žlutou za simulování.

Načež se měl Berbrovi ozvat sám Tvrdík, což tehdejšímu místopředsedovi svazu vadilo. „Já ho nechci poslouchat,“ nechal se slyšet Berbr.

„My nikdy nelobovali, aby se zápas naklonil v náš prospěch a jestli jsem řekl panu místopředsedovi svůj názor, tak patrně jadrnými slovy. Ten telefon byl všehovšudy jeden, tehdy jsem byl opravdu rozhořčen, bylo to emotivní derby,“ řekl Tvrdík.

„A naše obava z rozhodčího Ardeleana? Ne vždycky pískal Slavii férově, byli jsme skeptičtí k jeho rozhodnutím, řešil jsem to i s Honzou Nezmarem. Náš sportovní ředitel vyvinul úsilí, aby byl ten zápas s Olomoucí férový, ani po naší intervenci ale nebyl,“ hájil se Tvrdík.

„Vím přesně, co bych chtěl od vedení svazu. Nastavit pevná pravidla pro komisi rozhodčích, pravidla pro komunikaci rozhodčích s kluby, co se smí a nesmí. Vidím problém taky v tom, že členové komise nejsou plně placení profesionálové, že jsou to amatéři, kteří chodí řídit komisi ve svém volném čase. Nechápu, jak tento stav může být zachován. Měli by mít mandát na dva, nebo tři roky a během té doby by byli neodvolatelní, aby je nemohl někdo úkolovat a hrozit jim pak, že je druhý den odvolá. Neexistují žádné normy, třeba aby byl schválen kariérní řád rozhodčích, etický kodex, komise taky přestala zveřejňovat tresty rozhodčích a nevidím ani důvod, proč by komise rozhodčích nemohla dělat otevřená jednání pro novináře. Mohl by být stanoven i jeden funkcionář z každého klubu, který bude legitimně přicházet na komisi a říkat tam své výhrady, to je naprostý standard. To mohou být způsoby, jak se vypořádat s tou šedou zónou,“ nabídnul svůj pohled Tvrdík.