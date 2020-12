Připadal jsem si jako v Jiříkově vidění, nechápal výkon v první půli Jarolím

Co jste říkal prvnímu poločasu?

„Byli jsme v něm totálně mimo hru. Připadal jsem si jako v Jiříkově vidění, dá se říct, že jsme zaostávali ve všem. Byli jsme daleko od hráčů Ostravy, nechali jsme Baník hrát a směrem dopředu jsme si nebyli schopní třikrát přihrát balon a vytvořit si nějakou slibnou situaci. Nakonec jsme dvakrát inkasovali po našich hloupých ztrátách. Baníku jsme usnadnili jít do vedení, první poločas byl pro mě obrovským zklamáním.“

Jak to vypadalo o poločase v kabině?

„Nechtěl jsem být hrubý. Snažil jsem se ale hráčům důrazně domluvit, protože tohle byl přesně opak toho, co jsme chtěli hrát. Na druhou stranu jsem jim říkal, že i za stavu 0:2 se dá hrát a že kontaktní gól by nám mohl psychicky pomoct. Kontaktní branku se nám povedlo vstřelit, celkový projev byl pak lepší, ale ve finální fázi to chtělo víc kvality. Mohli jsme být trpělivější a snažit si vytvořit slibnější šance. Třetí branka po další naivní ztrátě pak definitivně rozhodla.“

Co vám první dvě utkání řekla o mužstvu?

„Nemůžu říct, že by kluci nechtěli. Ale i vzhledem k postavení v tabulce hraje psychická stránka roli. Někdo to prožívá víc, někdo míň, každopádně to mohlo ovlivnit první poločas. Ale z kluků cítím, že se chtějí zlepšovat, Je to jen o práci. Musíme se vyvarovat chyb, které děláme.“

Musíte teď tedy s týmem pracovat hlavně po psychické stránce?

„Stoprocentně. Už jsem hráčům několikrát říkal, že jen hlupák opakuje stejné chyby. Nemělo by se to stávat. V prvních dvou zápasech jsme chyby udělali, ale donekonečna je nejde dělat. Každý hráč chce hrát, ale pokud bude chyby opakovat, tak sorry, ale šanci musí dostat někdo jiný. Musíme být psychicky odolnější. Na nás teď je, abychom mužstvo připravili a abychom na to, co se teď nepovedlo, zapomněli.“