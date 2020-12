Mladík Novák si splnil sen: Když dám gól, směr štafle. V závěru trnul

Po čtyřech zápasech bez výhry to ale nebyl lehký zápas…

„To utkání splnilo naše očekávání. S Příbramí to byla válka, vždycky to tak bylo a nic se nezměnilo. Jenom se válčilo a z toho mála, co jsme měli, jsme vytěžili maximum a udrželi jsme tady tři cenné body.“

Jaké to je dát vítězný gól v Ďolíčku?

„Nepopsatelné! Na tohle jsem se těšil odmalička. Nebo jinak: Věřil jsem v to, snil jsem o tom a jsem rád, že ten sen se stal skutečností. Je to zvláštní, ještě rok zpátky jsem Bohemku sledoval z tribuny jako dorostenec a teď už tu jsem, naví se mi podařilo dát gól, krásný pocit.“

Ale stadion je prázdný…

„To mě mrzí, fanoušci tu hodně chybí.“

I proto byla oslava na „tribunu štafle“?

„Už před zápasem jsem si říkal, že když dám gól, poběžím za fanoušky. A když mě pak na konci vyvolávali, to bylo krásný. Jen to asi bude drahý.“

Pomalu se prosazujete do základní sestavy, jaké jsou úkoly od trenérů?

„Vesměs pořád stejné. Trenér po mně chce, abych si věřil a nepřestal pracovat, když něco zkazím. Mám pořád hrát svojí hru, i díky tomu se do té základní sestavy pomalu dostávám.“

Jaké bylo v závěru sledovat už z tribuny zákrok Patrika Le Gianga proti tutovce Vaise?

„Už jsem byl na tribuně a bál jsem se. Musím pochválit Paťu za ten zákrok, protože ten byl opravdu perfektní.“

