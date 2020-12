Příbram zakopla a Horváth litoval: Ta produktivita! Nakonec vtipkoval

Čtyři zápasy bez porážky a dost. Úspěšná série Příbrami skončila úterní prohrou 1:2 v aréně Bohemians . „Znovu jsme měli na to, abychom bodovali, ale ničím jsme si to nezasloužili,“ litoval příbramský trenér Pavel Horváth. Jeho chlapci propásli šanci na posun ze sestupového pásma a zůstávají šestnáctí.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25. Vacek, 73. Novák Hosté: 43. Folprecht Sestavy Domácí: P. Le Giang – Schumacher, Hůlka, Bederka, Vondra – Hronek (90+3. Osmančík), Jindřišek (C), Vacek (46. Květ), Novák (77. Keita) – Pulkrab (90+3. M. Dostál), Vaníček (62. Nečas). Hosté: Kočí – Nový, Vilotić (88. Pinc), Tregler, Cmiljanović – T. Pilík, Folprecht (79. Vais) – Zorvan (79. Hájek), Jan Rezek (C), Vávra (63. Antwi) – Voltr. Náhradníci Domácí: Kouba, Ljovin, Keita, Nečas, Osmančík, Dostál, Květ Hosté: Melichar, Svoboda, Pinc, Vais, Hájek, Antwi, Budínský Karty Hosté: Vávra, Vais Rozhodčí Zelinka – Moláček, Hrabovský Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Co rozhodlo?

„Naše produktivita. Byl to hodně vyrovnaný zápas a my jsme už v první půli měli čtyři pět zajímavých situací, jenže jsme byli netrpěliví a nedokázali to zakončit. Zato Bohemka z první vážnější situace vstřelila gól.“

Přesto se vám povedlo ještě v prvním poločase vyrovnat.

„Krásnou akcí Zdeňka Folprechta. Ovšem ve druhé půli se domácí znovu po našem špatném postavení v defenzivě a zmateném chování některých hráčů vrátili do vedení. Ke konci jsme měli dvě stoprocentní šance, jenže jsme je neproměnili, a proto jsme prohráli.“

Nečekal jste od svých hráčů za stavu 1:2 víc? V posledních čtyřech zápasech, v kterých jste bodovali, vám pokaždé pomohl gól v závěrečné dvacetiminutovce.

„Jasně, teď nám chyběl. Mimochodem, nebudeme si patnáctého prosince stěžovat na hřiště, které na tuhle roční dobu vypadalo skvěle, ale i tak bylo hodně těžké kombinovat. Proto tam bylo hodně soubojů a vyloženě fotbalových akcí nebylo tolik. Postupem času jsme se dostávali do tlaku a měli jsme šanci i z posledního nákopu, kdy chyběl kousek k tomu, aby Antwi zakončil znovu. Suma sumárum, příležitosti jsme měli, ovšem nebyli jsme dostatečně produktivní.“

Jak moc je frustrující, že jste se každé kolo škrábali nahoru, a když jste se konečně mohli dostat ze sestupového pásma, nevyšel vám rozhodující krok?

„Bavili jsme se s klukama, že je dneska šance dostat se z toho červeného území, ovšem zatím se nám to bohužel nepovedlo. Máme ale před sebou další zápasy, takže si ukážeme chyby a pojedeme dál. Měli jsme dobrou sérii, jenže jednou by to stejně přišlo. Proti Bohemce to na body bylo, ale ničím jsme si je nezasloužili. Musíme se do příště zlepšit, abychom body získali.“

Cítil jste z týmu po čtyřech duelech bez prohry vyšší sebevědomí?

„I u nás platí, že když jsme bodově úspěšní, hráči si víc věří a tréninky mají velké tempo. V průběhu posledního měsíce bylo znát, že kluci nabírají herní sebevědomí i kondici, kterou mají na vysoké úrovni. Proti Bohemce to bylo vidět, byli jsme vyrovnaným soupeřem. Teď si musíme tenhle zápas důkladně rozebrat a připravit se na sobotní pokračování s Karvinou.“

Zaměříte se i na finální fázi? Co v ní hráčům nejvíc překáží?

(usměje se) „Chtěl bych říct balon, ale to je sranda. Je tam netrpělivost, schází nám víc klidu. Třeba Antwi měl čistou střeleckou pozici, jenže o dva metry přestřelil. Nebo Vaisova hlavička na konci: z deseti pokusů by osm dal. Akorát zrovna dneska ne.“