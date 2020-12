Třetí hattrick pro skvělého Čermáka v Plzni: Po delší době máme radost

Za více dva roky v plzeňském dresu vystřihl už třetí ligový hattrick. Aleš Čermák odehrál proti Teplicím (7:0) úžasnou partii, ladným krokem a perfektní technikou dirigoval ofenzivní jízdu Viktorie. 26letý záložník si tříbodový večer pořádně užil, on i jeho parťáci tříbodový zásek nutně potřebovali. „Snad se od toho odrazíme,“ doufal ofenzivní středopolař.

Cítíte po předchozích nezdarech pořádnou úlevu?

„Po delší době máme radost, za to jsem moc rád. Doufám, že se teď rozjedeme a budeme mít radost po každém zápase.“

Blesklo vám hlavou, že jste v Plzni vstřelil už svůj třetí ligový hattrick? (předtím proti Brnu a Mladé Boleslavi)

„Je to skvělé. Odmala jsem moc branek nedával, teď mám najednou za necelé tři roky tři hattricky. Jsem šťastný, kéž by to takhle šlo dál.“

Jaký gól se vám proti Teplicím líbil nejvíc?

„Asi ten poslední gól. Byla tam nádherná přihrávka od Kalviho (Lukáše Kalvacha) přes celou šířku hřiště. Ještě jsem ho ze záznamu neviděl, ale pocitově byl pro mě asi nejhezčí.“

Předvedli jste po delší době ideální výkon?

„Snad ano, odrazíme se od toho a půjde to takhle dál.“

Vrátí se vám sebevědomí?

„To uvidíme až o víkendu (Plzeň jede na Slovácko). Ale vnitřní pocit bude samozřejmě lepší než po Jablonci (2:3). Rozhodně budeme sebevědomější.“

Je pro vás důležité, že jste šlapali celý zápas?

„Dneska jsme úplně extra nevypadli v žádné části utkání, to bylo super. Pak nám pomohla i červená karta (v 63. minutě Hošek), měli jsme také trošku štěstí, že nám trefili tyčku. Musíme takhle jet dál a potvrzovat to.“

Ulehčilo vám utkání, když jste ještě před přestávkou vstřelili třetí branku?

„To nám hodně pomohlo, že to zase nebylo dva nula jako v Jablonci. Ale celý zápas jsme měli pod kontrolou, věřil jsem, že to určitě zvládneme.“

