Emoce v Plzni. Šádek prožíval Guľův boj o místo, ukázal nečekané gesto

Tohle nebyl úplně běžný zápas. Pokud by fotbalová Plzeň v úterý popáté v řadě ve FORTUNA:LIZE ztratila body, měl se za to, že to bude konec pro kouče Adriana Guľu. Ten ale utekl gilotině, když poslal proti slaboučkým Teplicím stejnou sestavu jako na Jablonec a nakonec slavil nejvyšší výhru v právě probíhající sezoně. A duel hodně prožíval i boss Adolf Šádek…