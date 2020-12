Sparťan Čelůstka: Brácha dá gól jindy. Vyhrál jsem sázku

Byl to pro něj speciální zápas. Sparťanský stoper Ondřej Čelůstka (31) si ve 12. kole FORTUNA:LIGY proti Pardubicím připsal první ligovou trefu v rudém. Svým gólem pečetil výhru 2:0. Ale nejen to.

Poprvé na profesionální úrovni stanuli bratři Čelůstkové proti sobě. Sparťan Ondřej a proti němu na pardubické straně devětadvacetiletý Tomáš. Po zápase mohl být spokojenější starší ze sourozenecké dvojice. Na rozdíl od bratra totiž proměnil svou šanci a pomohl Letenským k výhře.

Vítězství nad Pardubicemi se nerodilo lehce, že?

„Vůbec to nebylo jednoduché. Potvrdilo se, že Pardubice jakožto nováček hrají i v první lize nadstandard.“

Jakým byly soupeřem?

„Běhavým, nebojácným, statečným. Za stavu 1:0 nám pořádně zatápěly a mohly klidně srovnat, brácha tam měl velkou šanci. Ale on se trefí v příštích zápasech, protože je ofenzivní a dostává se do toho. Pro nás to bylo trochu štěstí, že jsme to přečkali a pak jsme odskočili na rozdíl dvou branek. Pak už jsme si to pohlídali.“

Bylo to o kvalitě Pardubic, nebo jste ve chvíli, kdy vás zatlačily, dělali něco špatně?

„Hosté nám to nedělali jednoduché, ale je pravda, že ve druhém poločase jsme byli trochu horší.“

V čem konkrétně?

„Nebyli jsme v těch správných prostorech, nedostupovali jsme soupeře včas, nevyhrávali jsme druhé míče. Kvůli tomu nám pak zatápěli.“

Vy jste skóroval po standardní situaci. Jak velkou zbraní pro vás jsou?

„Obecně to je velká zbraň, každý třetí gól ve fotbale po nich padá. Jsme rádi, že si tím umíme pomoct. Proti Pardubicím se nám to znovu povedlo. Budeme se o to chtít opírat i dál.“

Jaké jste prožíval to, že proti vám nastoupil v dresu soupeře váš mladší bratr Tomáš? Připravoval jste se na to nějak specielně?

„Ta příprava byla trochu jiná, pestřejší, než obvykle. Šli jsme na sebe poprvé v profesionálním fotbale, takže to mělo větší náboj. Brácha to vnímal stejně, měli jsme i nějakou sázku. Takže teď to bude muset splnit.“