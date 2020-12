Vrazí do šatny dřív a udělá bouřku. Jak funguje Trpišovského klíčový asistent

Do děkovačky po postupu Slavie do Ligy mistrů se zapojil i trenér Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým • Michal Beránek (Sport)

Už na Žižkově Trpišovský vysílá svého asistenta Zdeňka Houšteckého, aby za něho řešil nepříjemné situace. Ne nadarmo mu neříká pravá ruka, ale pěst. Má v něm „zlého muže“, který o přestávce udělá v šatně bouřku, vyčiní tomu, kdo si to zaslouží.

Pak teprve vrazí do dveří hlavní trenér a přednese povely do druhého poločasu. Takhle to dělali i jiní velcí trenéři. „A takhle to stoprocentně fungovalo,“ dosvědčuje bývalý Trpišovského asistent Jakub Slezáček. „Ale Jindra ho tam ani posílat nemusel. Houšťa tam prostě byl dřív. A potom nastoupila klidná síla. To je super.“

Ivanu Horníkovi , který se tenkrát do klubu vrátil jako generální manažer, se to ale na Žižkově moc nelíbilo. Měl své zvyky a držel se jich. Třeba že jak hráči vkročí do šatny, potřebují pět minut, aby byli sami. Aby vstřebali, co se dělo v prvním poločase, aby si případně od plic vynadali bez přítomnosti trenérů.

Jenže Houštecký mezi ně vbíhal okamžitě. „Kam letíš?! Nech je vydechnout,“ snažil se ho zastavit Horník a vyříkával si to s Trpišovským, s nímž postával na chodbě. „Ti kluci nemají čas si něco říct,“ namítal Horník. „Trpišák ale říkal: Já to takhle chci. Udělá černou práci,“ vybavuje si.

Podobně se divil tomu, co se odehrávalo před začátkem utkání. Rozhodčí už pomalu píská do píšťalky, ale Houštecký sedí s jedním z hráčů a vysvětluje mu, co po něm trenéři chtějí. „Nedělej to, nech toho kluka, už tě nevnímá, je hlavou v zápase,“ nabádal ho.

„Houšťu“ Trpišovský využívá na nepříjemnější část trenérské práce, ale když se mu něco nezdá, rozpálí se doběla sám. Už od mládeže. Třeba v Kolíně prý sice byl „specialistou“ na rozkopávání košů v šatně o přestávce asistent Staněk, ale i hlavní kouč dokázal spustit slovní uragán bouřku, při němž nikdo ani nedutal.

„Když jsme hráli špatně, uměl zařvat, že to bylo slyšet až ven,“ líčí záložník Ondřej Brusch. „Vyprovokoval nás k dobrému výkonu, k tomu, že jsme pak otočili ztracený zápas.“ Slezáček vzpomíná, jak ho Trpišovský na začátku spolupráce v Horních Měcholupech, rozzloben výkonem ve Strakonicích, omylem trefi l nakopnutou emulzí. „Byli jsme spolu měsíc a půl a nikdy jsem ho neviděl rozčileného. Ale tohle bylo dobrý,“ směje se někdejší asistent.

