ONLINE: Baník - Slovácko 1:0. Domácí pokračují v tlaku, Plavšič a Šín v akci
Fotbalisté Baníku srdnatě bojují o Evropu, leč v domácí soutěži zaostávají. Pořád ještě nemají na kontě jediné vítězství, a tak se o něj snaží v šestém kole Chance Ligy proti Slovácku. V tabulce má Ostrava i kvůli odloženým duelům zapsán pouze jeden bod za remízu s Duklou. Celek z Uherského Hradiště měl radost z tříbodového vítězství jen jednou, a to v minulém kole, když doma v nastavení rozhodl proti Teplicím. Baník udělal změny v sestavě, jen na lavičce jsou Matěj Šín nebo Erik Prekop, v nominaci úplně chybí Tomáš Rigo. Utkání ve Vítkovicích začíná v 17.30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Hr. Králové
|6
|1
|2
|3
|7:10
|5
|13
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|14
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu