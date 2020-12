Ze začátků Trpišovského: jak předběhl dobu a učil dorost zónovou obranu

Už v karlínské Čechii bylo znát, že je Jindřich Trpišovský někde jinde než jeho trenérští vrstevníci. Jako byste se učili malou násobilku a u sousedů drtili rovnice.

„Trenéřina mě lákala, ale byl jsem jí absolutně nepolíbený. A on mě vzal k sobě. Naučil mě spoustu věcí, otevřel mi oči,“ netají jeho bývalý asistent Tomáš Staněk. „Imponovalo mi, jak je připravený. Jak sledoval zahraniční ligy, díval se na ně klidně celé večery, nahrával si zápasy na video. Měl všechno strašně dobře nakoukané,“ vypráví.

A co Trpišovský viděl, to se snažil využít. Přitom se pořád bavíme o úplných začátcích. O Čechii Karlín. O krajském přeboru dorostu… „Už tehdy nás ale zasvětil do tajů zóny,“ upozorňuje Staněk. To byla fotbalová novinka, v té době vůbec ne běžně ovládaná. Naučit se zónovou obranu bez tradičního libera, to nepředstavovalo žádné učivo základní trenérské školy, ale vysokou.

„Ještě ji nehrály ani mnohé ligové mančafty,“ podtrhává Staněk. „A taky jsme secvičovali standardky. S kluky, které jsme posbírali v parku v Karlíně,“ dodává s nadsázkou. Tedy mírnou. Přičemž o nějakém tom pražském parku ještě bude řeč.

„Zónu jsem se naučil, až když jsem hrál FIFA na playstationu,“ vtipkoval Trpišovský. „Ale to byla fakt sranda,“ říká Staněk. „Nikdo to neznal. Tedy kromě Vavrušky…“ A je tady! Na scénu vstupuje jiný začínající trenérský dravec, o čtyři roky starší a zkušenější David Vavruška...

CO KNIHA OBSAHUJE