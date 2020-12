Trest pro Krejčího. Za loket dostal stopku na čtyři zápasy

Krejčí mladší původně dostal v 85. minutě jen žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího ale musel předčasně pod sprchy. Po utkání, které Sparta vyhrála 2:0, se na sociální síti omluvil.

„Omlouvám se za situaci, která se stala v zápase s Pardubicemi. Za faul jsem byl po právu vyloučen. Nebyl v tom úmysl zranit protihráče. Každý souboj chci vyhrát a jdu do všeho naplno, ale to bylo za hranou a uvědomuju si to. Doufám, že Tomáš bude v pořádku a bude moct nastoupit do dalšího zápasu. Je mi líto, že se to stalo,“ uvedl Krejčí na instagramu.

Jednadvacetiletý defenzivní univerzál už si do konce roku nezahraje. Sobotní zápas Sparty v Opavě byl kvůli koronaviru v týmu Slezanů odložen a poté Letenští nastoupí v podzimní části už jen k domácímu duelu s Libercem. Krejčí následně vynechá první tři jarní utkání.

Krejčí v poslední době patří k často trestaným hráčům. V této ligové sezoně má vedle červené karty na kontě tři žluté, v minulém ročníku byl napomínán desetkrát.