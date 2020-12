Baník pod Kozlem: náznaky rukopisu. Psychický zlom přišel v derby

Poslední měsíc v podání Baníku? Čtyři výhry v řadě, dvanáct cenných bodů a katapult do první poloviny tabulky. Kromě výsledků však musí ostravské fanoušky těšit především vzestupný trend výkonnosti. Proti Bohemians (1:0) přišly první náznaky zlepšení a ty se poté naplno rozvinuly v posledním duelu v Mladé Boleslavi (3:1). Až to příznivci vtipně glosovali jako „Kozelball“.

Jednoznačně nejlepší podzimní výkon Slezanů podpořený hezkými akcemi totiž veřejnost vybídl k otázce, jestli už TA chvíle nastala. Doba, kdy si člověk na první dobrou řekne, že tohle je Baník Luboše Kozla. Že toto je fotbal, kde je vidět koučova práce a který baví. Tedy body, které byly spolu se zabudováváním odchovanců zmiňovány při jeho lednovém uvedení do funkce.

Ponechme stranou úsměvnou analogii, že se Ostravští zvedli až přesně ve chvíli, kdy volný kouč Pavel Vrba několikrát veřejně prohlásil, že by chtěl od nového roku trénovat a že návrat na Bazaly by ho vzhledem k vřelému vztahu ke svému bývalému klubu samozřejmě lákal, byť by bylo třeba dlouhodobou vizi probrat s majitelem Václavem Brabcem. Z Přerova to má kousek.

Třeba měla Vrbova slova pozitivní efekt v rámci zdravé motivace a vyhecování současného realizačního týmu, i to je možné. Každopádně zlepšení je evidentní.

„Baník už působí kozlovsky. Hezké góly každé kolo,“ napsal na svůj twitterový účet fotbalový analytik Jakub Dobiáš, jehož společnost Ostravě pomáhala se skautováním Pepeho Meny, říjnové posily ze Sevilly. Svůj příspěvek zveřejnil právě po utkání v Mladé Boleslavi, kde hosté oproti zkoprnělým domácím působili chvílemi pohybově i souhrou jako z jiné dimenze.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Baník 1:3. Čtvrtá ostravská výhra v řadě, zářil Azevedo

Všechny tři branky byly pěkné, stejně jako ta v zápase proti Bohemians, kdy trojice Adam Jánoš, Martin Fillo a Tomáš Zajíc vykombinovala statické Pražany tak dokonale, že ani všech deset (!) „klokanů“ pod balonem nádherné trefě nezabránilo. Přihraj a pokračuj v běhu – jak jednoduché.

V tomhle případě šlo však spíš o výjimku.