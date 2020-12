Holoubek hodnotí "kolegu" Guľu: Nenechá se zviklat, tím je sympatický

Uspěl Adrian Guľa během svého prvního roku v Plzni?

„Přišel zvenku po Pavlu Vrbovi, tedy po ikoně klubu a jednom z nejlepších trenérů v Česku. Určitě to neměl a nemá jednoduché. Pro Plzeň je velice důležitá účast v evropských pohárech, aby měli zajištěný příjem peněz. To se jim nepodařilo a trenér se dostal pod tlak, navíc se jim přestalo dařit. Ale když se podívám na Plzeň z trenérského pohledu, tak vím, jakým způsobem budou hrát, dokážu si ten tým v hlavě namodelovat do utkání. Týmu jednoznačně dal tvář, jeho práce tam je vidět. Teď mu to nevychází výsledkově, ale to se bohužel v procesu trénování a vytváření vlastní filozofie stát může.“

Po sérii špatných výsledků se dostal pod tlak a čelí hrozbě odvolání. Dělá Plzeň dobře, že ho zatím na lavičce drží, byť v minulosti nebyla takhle trpělivá?

„Máte pravdu. Vzpomínám si na trenéry Koubka i Pivarníka, kteří byli vyhozeni z předních míst tabulky. Tihle trenéři si teď říkají, že už by byli dávno vyhozeni, ale Adrian tam pořád je. Možná si i Plzeň umí uvědomit, že výsledky občas nejsou a trenérovi v klubu dají důvěru. Tohle je i pro mě jako trenéra hodně důležité, že vedení má s trenéry trpělivost, když přijde období, kdy se výsledkově úplně nedaří. To je normální, nemůžete pořád jet na vlně a všechno vyhrávat. Některý trenér se z toho období proher zvládne dostat rychleji, nějaký tým to umí urvat dřív.“

Dáte příklad?

„Vezmu třeba Slavii. Když se jí občas v zápasech nedaří, dokáže to zlomit něčím nadstandardním. To znamená charakterem, dobrou standardkou, odhodláním, že to zvládnou. Tohle je možná i návod pro Plzeň, že když se jim nedaří, měli by zápas odbojovat a urvat to třeba nepohledným fotbalem, ale získají tři body. Začnou víc pracovat, bouchnou tam nějaký ušmudlaný, nehezký gól a získají tři body. V týdnu se pak tréninkový cyklus dělá mnohem lépe.“

Guľa vtiskl mužstvu tvář, ale není to pro soupeře až moc čitelné?

„Adri je typ trenéra, který si stojí za svým názorem a svou hrou a chce to takhle dělat. Tím je mi hodně sympatický, že se nenechá rozviklat věcmi, které si třeba i já občas myslím. On jede pořád svoji filozofii. Druhá strana se musí ptát, proč něco nezmění, proč tam třeba nedá dva hroty. Ale je to jeho vize, nekouká doleva, doprava. V nějakých zápasech tam pak na nějaké úseky Beauguela s Ondráškem dal, takže nějaké varianty má. Možná teď v zimní přípravě, která nebude dlouhá, o tom bude víc přemýšlet. Už říkal, že jiný styl nemá secvičený, možná je to námět do dalšího tréninku, že to zkusí a bude mít další variantu. Tu v současnosti úplně nemá, což sám přiznává.“

Plzeň v lize ztrácí na Slavii i Spartu. Má ještě na to, aby bojovala o titul, nebo je spíš na úrovni Jablonce či Liberce?

„To rozhodně ne. Oni takhle nepřemýšlí, přemýšlí pořád o těch nejvyšších postech. Nevím, jestli je to na první místo, ale určitě se do druhého, třetího místa budou chtít nacpat a udělají pro to maximum. Možná během přestupového období doplní kádr, nebo naopak dojde k nějakým odchodům a mužstvo se okysličí. Ambice Plzně, trenéra i vedení jsou veliké a pořád jsou na úrovni dvou největších českých klubů.“

Proč Viktoria nezvládla letní předkola v pohárech?

„Když si na to vzpomenete, tak o postup přes Alkmaar přišli někdy v 94. minutě… Pořád to vidím před sebou jako dneska. Jste pár vteřin od toho, abyste byl úspěšný, nebo ne. Proč to nedopadlo? To jsou takové shody náhod… Fakt mi jich bylo v Alkmaaru obrovsky líto, byla to velká škoda pro celý český fotbal. Pár vteřin a mohli jsme se bavit dneska úplně o něčem jiném. Tohle sport a fotbal přináší, proto to máme rádi, že se všechno může z vteřiny na vteřinu změnit. Plzeň tohle nezvládla, mrzí ji to dodnes. Když po tom zápase vstoupili do ligy, bylo vidět, že jsou opaření, měli to dlouho v hlavách.“

Zlepšuje se Plzeň?

„Každý trenér má jinou vizi. V profesionálním fotbale to ukážou vždycky jen výsledky, postavení v tabulce a získaný počet bodů. Sezona je rozjetá, pro Plzeň ještě přijdou důležité zápasy a Adrian Guľa bude bojovat, jak jen to půjde, aby byl úspěšný.“

Jemu i na Slovensku v Žilině trvalo, než svou vizi úplně prosadil a měl výsledky. Zažívá v Plzni podobnou situaci?

„Rozhodně. Nevím, jak to má teď přesně v Plzni, ale v Žilině zasahoval i do mládeže, měl pod sebou jednoznačnou filozofii a koncepci klubu už od přípravek. Oni tam z toho těží dodnes. Způsob myšlení v Žilině se mi vždycky moc líbil. Ale teď působí ve velkém klubu a tak jednoduché to není, je to mnohem složitější práce.“