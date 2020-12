Kučera se trefil patičkou a doufá: Stoper z nouze? Snad ne na dlouho

Tak dlouho se vyhýbal přesunu do obrany, až nebylo zbytí. Navíc i po sedmigólovém přídělu v Plzni. Tentokrát však Tomáš Kučera odcházel ze hřiště s daleko příjemnějšími pocity. Proti Brnu (1:0) vstřelil první gól v sezoně, patičkou a rozhodl o tom, že Teplice přezimují mimo sestupové pásmo. „Musíme se dát přes Vánoce do pořádku, protože náš kádr rozhodně neodpovídá postavení klubu v tabulce,“ štve devětadvacetiletého univerzála z nouze.

Důležitá výhra, po které jste Zbrojovce utekli na rozdíl čtyř bodů. Ulevilo se vám?

„Určitě, byl to zápas o tzv. šesti bodech. Ale zápasů bude ještě hodně. Dost bodů jsme také poztráceli, ale věřím, že ve Zlíně ještě dokážeme něco urvat. Snad se před krátkou pauzu dáme dohromady a začneme v novém roce lépe. Kádr rozhodně neodpovídá našemu postavení v tabulce.“

Paradoxně jste první gól v sezoně vstřelil až jako stoper. Co na to říkáte?

„Je to pěkná shoda okolností. Měl jsem nějaké šance už dřív. Blízko gólu jsem byl proti Slovácku či Baníku, ale nakonec mi to vyšlo až takhle proti Brnu. Samozřejmě mám velkou radost.“

A zrovna patičkou.

„To byl momentální instinkt. Bylo to hezké, ale žádný „mistr patička“ nejsem.“

Jak se vám hraje po přesunu na stopera?

„Doufám, že to nebude dlouhodobá záležitost.“

Nelíbí se vám tam?

„To ne, hraji tam, kde mě trenér postaví, ale líp se určitě cítím na jiném postu než na stoperovi.“

Kromě debaklu v Plzni ale v obraně předvádíte slušné výkony, nemyslíte?

„Nejsem spokojený, respektive jsem na sebe náročný. V Plzni nám to hrubě nevyšlo, v jiných zápasech to také nebylo ideální. Nicméně se snažím vnímat trenérovy pokyny, dostat do sebe potřebné automatismy, aby to ode mne bylo co nejlepší.“

Co jste si pomyslel, když vás trenér chtěl posunout do obrany?

„Už mě tam chtěl dát pan Hejkal na Bohemce, ale poprosil jsem ho, zda by to nešlo udělat jinak. Poté přišel nový trenér, byly další zranění a už to jinak nešlo. Jiná varianta prakticky nebyla, takže jsem v podstatě musel.“

Co vám v obraně dělá největší potíže?

„Nemám návyky stopera, kdy mohu odskočit či dorazit hráče. To se za dva zápasy nenaučíte. Nikdy jsem v obraně nehrál. Navíc nyní prakticky každý zápas s jiným spoluhráčem. Musím být také důrazný, což mi celý život dělá problémy.“

