Petržela po Plzni: S Limbou jsme se zasmáli, vyhodil mě až na střídačku

Že to má za sebou? A co? Jo, zápas s Plzní…Milan Petržela (37) má na fotbalový důchod pořád dost času, proti svým bývalým spoluhráčům ze sebe vytáhl to nejlepší. Chyběl snad jen gól, nejlepší hráč na hřišti by si ho zasloužil. „Pro nás krásný zápas,“ shrnulo eso Slovácka triumf 4:0.

S Davidem Limberským do sebe zase šli naplno. Nedali si centimetr prostoru, Milan Petržela žádal pro beka Viktorie žlutou kartu. „Zasmáli jsme se, že mě jednou vyhodil až na střídačku,“ líčil Milan Petržela. Na trávníku byli nepřátelé, po utkání velcí kamarádi. Tak je to vždycky. Tentokrát byl opět veselejší záložník z Uherského Hradiště.

Co říkáte na vysokou výhru?

„Je to příjemné, porazili jsme silný tým české ligy. Na druhou stranu, proti Plzni se mi to vždycky hodnotí trošku hůř. Mám smíšené pocity. Ale samozřejmě jsem rád, že jsme vyhráli a dali i dost branek. Věřím, že si to fanoušci užili stejně jako my.“

Zápas vám mimořádně sedl. Nechtěl byste takový výkon opakovat pokaždé?„Chtěl bych, to je jasné. Ale někdy to trošku drhne. Jak do toho člověk vstoupí, od toho se odvíjí celé utkání. Je důležité se na začátku chytnout. Hrálo se mi dobře. Proti Plzni to mám specifické. I kdybych nemohl, dokážu se na ni vždycky vyhecovat.“

Slovácko - Plzeň: Tvrdý střet bývalých tahounů! Limberský naložil Petrželovi od cesty

Hlavně na Davida Limberského, co?

„Souboje byly v pohodě. Žádné tvrdé nebo zákeřné. Jsme rádi, že jsme si proti sobě zahráli. Popřáli jsme si hodně štěstí do dalších zápasů a zdravíčko.“

Mrzí vás, že jste sám neskóroval?

„V tuto chvíli mi to vůbec nevadí. Malinko škoda, že jsem ten první gól netrefil už já. Ale Kali (Jan Kalabiška) tam perfektně dobíhal a doťukl to.“

Vypsal jste nějakou prémii do kabiny?

„Kluci si řeknou, na co budou mít chuť. Samozřejmě to zaplatím.“

Nemrzí vás ztráty proti slabším soupeřům?

„Samozřejmě to je škoda. Minule z Brna jsme měli něco přivézt. Ale zase se moc nepočítalo s tím, že porazíme Plzeň. Kluků je mi trošku líto, ale teď kopu za Slovácko a jsem rád, že tři body zůstaly doma. Je parádní, že jsme takového soupeře porazili potřetí v řadě. Daří se nám na ni.“

Jak vidíte šance Viktorie ve středu proti Slavii?

„Doma je o dost silnější, než když vyjede ven. Myslím, že by mohla Slavii potrápit. Navíc bude muset po této porážce uspět, že jo? Bude to dobrý zápas. Snad Plzeň vyhraje.“

