Olomoucký podzim: čtvrté místo s rozpaky. Odejdou opory už v zimě?

Olomoučtí fotbalisté končí podzim se ziskem 22 bodů, loni jich za stejný počet kol nasbírali o čtyři body méně, předloni dokonce o osm. Před středečními dohrávkami se drží na pěkném (a nečekaném) čtvrtém místě, přesto uvnitř klubu i u fanoušků nepanuje z uplynulé půlsezony vyložené nadšení či spokojenost, ale spíš rozporuplné pocity. Jaká byla, co se Sigmě povedlo a co méně? A co Hanáci budou muset vyřešit nyní? Portál iSport.cz dění na Andrově stadionu rozebírá.

Jedničkou Olomouce je teprve rok, ale za tu dobu stihl gólman Aleš Mandous zaujmout širokou veřejnost. Vysokou výkonnost si plzeňský odchovanec držel celý podzim, nevyšel mu (stejně jako všem ostatním spoluhráčům) až poslední duel s Jabloncem. Kromě skvělé kopací techniky a spolehlivých zákroků patří mezi největší Mandousovy přednosti klid. Působí flegmaticky, na mančaft ani na fanoušky nepřenáší nervozitu, což je ohromně cenná vlastnost. V mužstvu, které vyznává kombinační styl a potřebuje brankáře-libera, by jeho schopnosti vynikly ještě více. Hodil by se třeba Plzni, ale na širším seznamu potenciálních náhrad za Ondřeje Koláře jej prý má i Slavia. Cenovka však bude vysoká i díky tomu, že Mandous obstál v reprezentačním utkání proti Skotsku.

Z opor jsou náhradníci

Tři opory obranné řady z předchozích sezon – Vít Beneš, Martin Sladký a Michal Vepřek – na podzim dohromady odehráli překvapivě jen 817 minut. Mnohdy byli zdraví, ale nedostali se vůbec do nominace. Stejně jako Jan Štěrba (0 minut), jehož chce do jarních bojů o záchranu získat Opava. I tuto čtveřici bude muset realizační tým spolu se sportovním manažerem Ladislavem Minářem vyřešit, pokud chce mít v kabině klid a zároveň některé dostat do zápasového tempa, aby byli případně rozehráni na letní přípravu. Platí to i pro mladé talenty: Kryštofa Daňka, Ondřeje Zmrzlého, Jáchyma Šípa, Mojmíra Chytila či Pavla Zifčáka, kteří ze všeho nejvíc potřebují pravidelně hrát. Klidně ve druhé lize jako třeba Jakub Matoušek s Jiřím Spáčilem v Prostějově.