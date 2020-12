Plzeň o Guľu, Slavia o nulu. Sníží Viktoria ve šlágru propastnou ztrátu?

Plzeň by potřebovala skoro dalekohled, aby na Slavii viděla. V posledních letech tradičně dráždivý střet dvou rivalů nemá dnes punc boje o první místo, Západočeši hledí na lídra z Edenu s dvanáctibodovým rozestupem, naposledy podobným rozdílem (o patnáct bodů) za „sešívanými“ zaostávali před vzájemným zápasem na jaře 2009, tedy na úplném začátku slavné éry Pavla Vrby.

„Kdybych měl však procentuálně vyjádřit, kdo má jakou šanci na úspěch, určitě by to neodpovídalo rozdílu dvanácti bodů,“ podotýká zkušený trenér VlastiŠlágr: mil Palička před dnešní bitvou ve Štruncových sadech. „Větší šance dávám Slavii, ale Plzeň se na tyhle velké zápasy vždy dokázala především v hlavě připravit a myslím, že to pořád umí,“ dodává.

Pádným důkazem je listopadové utkání se Spartou, kterou Plzeň doma vycvičila a jednoznačně přehrála. Dokonale se na tenhle zápas zkoncentrovala. Jenže od té doby tápe, hledá sebe samu, pohodu, zkrátka všechno. V následujících šesti ligových duelech porazila jen Teplice a hned čtyřikrát prohrála, naposledy drsně 0:4 na Slovácku.

I proto se octil trenér Adrian Guľa, který cepuje Viktorii už rok a pár dní, v nebezpečí. Na úřad práce zatím nemusí, náročné vedení ho zatím drží, ale kdoví, co se stane. Utkání se Slavií může o budoucnosti slovenského odborníka u západočeského týmu nemálo napovědět, to platí před krátkou zimní pauzou i pro některé hráče, kteří na podzim moc nepřesvědčují. Ať už je to brankář Aleš Hruška, stopeři Jakub Brabec a Lukáš Hejda, či křídelník Joel Kayamba. Pro všechny bude střet se současným hegemonem Česka důležitou prověrkou.

Slavia přijede do Plzně po turbulentních časech v zákulisí, kdy se řeší výsledky testů na COVID19 z minulého týdne. Mužstvo se ale jinak nachází v solidním herním rozmaru, vede tabulku, dosud ztratilo body jen za remízy s nováčky z Pardubic a Brna, drží nulu na kontě proher, opírá se o pevnou obranu i úžasnou produktivitu senegalského fantoma Abdallaha Simy.

„Slavia nevyhrála jen s týmy, které proti ní hrály z důsledného a kompaktního bloku. To může být návod na ni, ale nemyslím si, že tak Plzeň bude hrát,“ přemítá Palička.

Plzeň mimo jiné spoléhá na kouzlo domácí arény, kde sice na začátku prosince padla s Karvinou, ovšem předtím ji tam v lize naposledy porazila loni v říjnu Slavia. „Doma hrají dlouhodobě dobře, jsou velice silní. Sice předposlední domácí střetnutí s Karvinou prohráli, ale to bylo po více než roce a čtvrt. Poslední utkání jim úplně nevyšla, ale o to budou mít větší motivaci uspět. Budou chtít stáhnout náš náskok a zakončit rok úspěšně. Čeká nás náročný zápas, který hodně napoví o ambicích obou klubů do jarní části sezony,“ předpovídá slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Kvality Slavie známe, hráli jsme dvakrát na jejím hřišti. Nyní věřím v sílu domácího prostředí a našeho kolektivu. Všichni víme, jakým způsobem se Slavia prezentuje a kde má silné stránky. Pro nás je ale podstatné, jak budeme v takovém zápase nastavení my, jak do něj vstoupíme,“ přidává svůj pohled kouč Viktorie Guľa.

Zajímavých konfrontací se na hřišti odehraje dost. Jednou z nich mohl být střet mezi Davidem Limberským a Simou. Pokud se zkušený plzeňský obránce nepřesune z nutnosti na pravý kraj defenzivy, což je ale vzhledem k disciplinárnímu trestu Milana Havla za vyloučení a zranění Radima Řezníka docela pravděpodobné.

„Věřím, že se Limberský na tenhle zápas dokáže nachystat. Má ale výstřelky, kdy nedokáže uhlídat své emoce, bude záležet na tom, jestli udrží koncentraci. Důležité také bude, jak bude celá Plzeň důsledná v plnění defenzivních úkolů, pro Limberského to platí dvojnásob,“ upozorňuje Palička, který tipuje výhru „sešívaných“ 2:1.

Plzeň minule doma v lize podlehla Slavii 0:1, předtím ale na svém stadionu nad Pražany zvítězila pětkrát za sebou.



