ZNÁMKOVÁNÍ Plzně: Ondrášek není v pohodě, Staněk může být jednička

Výzva proti mistrovi nevyšla. Plzeň prohrála se Slavií 0:1 a podzim zakončí na neuspokojivém devátém místě. Z týmu Viktorie vyčníval Aleš Čermák, zajímavě se předvedl i Jindřich Staněk, který by mohl vytlačit Aleše Hrušku z pozice jedničky. Zdeněk Ondrášek či Ondřej Mihálik naopak nezahráli dobře, kaňkou na zápase byl i nedostatečně potrestaný úder loktem Pavla Buchy. Podívejte se, jaké známky si Plzeň vysloužila od Sportu za zápas se Slavií.

V sezoně dostal poprvé šanci na úkor zraněného a též chybujícího Hrušky, nicméně ukázal, že právě on by měl být jedničkou. Všechno řešil precizně, ránu Stancia mít nemohl.

Byl lepší než v předchozích duelech, přesto Plzeň potřebuje, aby byl dominantnější. I proti Slavii bylo vidět, že pozbyl sebevědomí. Neměl na hru takový vliv, jak by si představoval.

Plzeň - Slavia: Bucha trefil loktem Lingra zezadu do hlavy, měl dostat červenou?

Po úderu loktem do zátylku Lingra měl být už v jedenácté minutě vyloučený. VAR vyzval sudího Pechance k přezkumu situace, ten se rozhodl jen pro žlutou kartu. Za stavu 0:1 se ocitl v zajímavé pozici před vápnem, ale pálil pouze do připraveného Koláře.

Dostal první obrovskou herní šanci během podzimu, ale naložil s ní prachbídně. V prvním poločase se vůbec nedostal do hry, poztrácel spoustu míčů, nečetl situace v obraně. Pak se o chlup zlepšil, ale zase zazdil příležitost na vyrovnání. Ani netrefil branku…

Zdeněk ONDRÁŠEK 4

Viditelně není v pohodě. Ani proti Slavii se střelecky neprobral. Dostal se do pološancí, jenže je nedokázal zužitkovat. Být na vrcholu výkonnosti, po skvělém trestném kopu Čermáka by jistě skóroval. Jenže on ani netrefil prostor mezi tyčemi.