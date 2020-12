Expert Kopecký: Slavii obdivuji. Kdo jsou její ostré hroty, co chybí Plzni?

Veškerý kredit za podzimní část uděluje Slavii, vyzdvihuje gólmana Koláře a stopera Kúdelu a nevidí nikoho, kdo by kolos z Edenu mohl zastavit v cestě za zlatým hattrickem. „Ostatní celky nejsou schopné během krátké zimní pauzy přebudovat kádry a změnit způsob hry natolik, aby byli Slavii konkurenceschopní,“ domnívá se ve svém pravidelném komentáři Ivan Kopecký, expert iSport.cz. Kdo ho na podzim zklamal, kdo naopak potěšil? A co si - velmi kriticky - myslí o úrovni FORTUNA:LIGY? To vše naleznete v zamčené části rozhovoru pro iSport Premium.

Ukázal podzim, že je Slavia králem fotbalového Česka?

„Ano, jasně ukázala, kdo je momentálně v naší soutěži nejlepší. A to nejen výsledky, ale i způsobem hry. Slavia předvádí nejmodernější fotbal, hráči jsou neustále v pohybu, chtějí balon, drží balon, dostávají do šancí. Je to naše jednoznačně nejsilnější mužstvo a stejné to bude i na jaře.“

Den před Štědrým dnem popravila i Plzeň. Zeje mezi oběma týmypropast jako v tabulce?

„To si nemyslím. Viktoria hrála na maximum možného, měla i šance. Zápas rozhodla první branka, kterou vstřelila Slavia. Pak už utkání s přehledem kontrolovala. Kdyby naopak Plzeň vstřelila první branku, bylo by to mnohem zajímavější. Soupeř by musel zvýšit obrátky, jít na hranu útočného fotbalu, takhle Slavii stačilo hrát údržbu.“

Mají sešívaní ve svém kádru nejblyštivější individuality?

„Jednoznačně. Shodou okolností jsem říkal, že pokud nastoupí Kolář a Kúdela, je úplně jedno, koho nasadí Plzeň do útoku. Potvrdilo se to. Oni jsou dominantní, jsou ostrými hroty celé Slavie, základními kameny úspěchu. Ve Slavii obecně platí, že každý přesně ví, jak se má na hřišti chovat a co v danou chvíli dělat. Tihle dva kluci v tom vyčnívají.“

V Plzni se k nim přidal Stanciu. Souhlasíte?

„Takové výkony jsem od něj čekal okamžitě po jeho příchodu. Všichni říkali, že je vynikající fotbalista, ale dosud to neukázal. Ve Slavii jsou lepší hráči než on. Některé těžké zápasy vůbec nehrál, hlavně venkovní v Evropské lize. Protože špatně brání. Do Česka se vracel s pompou, s velkou vizitkou, ale tolik se neprosadil. Čekám od něj víc. Nicméně v Plzni mu to sedlo, hrál výborně.“