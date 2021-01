Kačaraba jde do Slavie, kolik je opce? Hoftych řekl, koho by chtěl on

První střípky už se začínají skládat. Kdo odejde, kdo zůstane a kdo přijde? Klasické tři zimní otázky na severu Čech dostaly první odpovědi. Slavia v kádru Slovanu ulovila Tarase Kačarabu, místo něj zpátky poslala exlibereckého Ondřeje Karafiáta. Post za post, stoper za stopera.

U 25letého Ukrajince si však oba kluby smluvily opci, která by se měla zaktivovat částkou okolo 20 milionů korun. „Věděli jsme o jednáních delší dobu. Taras je velmi kvalitní hráč, proto si ho také Slavia vyhlédla,“ přiznal Pavel Hoftych.

„Bereme věci tak, jak jsou. Takový je život. S odchodem se navíc pojí příchod Ondry Karafiáta, který se vrací do starého prostředí,“ pokračoval liberecký trenér. Ten neskrývá zájem i o další slávistické hráče. Vybírá z těch, kteří jeho vedením prošli, aby se nemuseli na jaře dlouho adaptovat. „Může jít o nepotřebná jména pro Slavii, u nás je naopak rádi přivítáme. Jedná se o kluky, kteří Slovanem prošli na podzim, nebo minulou sezonu.“

Další přesuny směrem z klubu už jsou hotové. Na severu nebudou pokračovat David Cancola a Aleš Nešický, který se chystá na hostování v Opavě. Působit pod Pavlem Hoftychem nebudou ani Michal Beran, Jakub Hromada a nejspíš ani Júsuf Hilál, všichni se zapojili do přípravy se Slavií.

Do kádru sešívaných se vrací také Daniel Kosek, jenž se v libereckém A-týmu neprosadil. „Osa týmu zůstala pohromadě, pracujeme na středu hřiště. Víme, že dva tři hráče potřebujeme přivést. Jestli na přestupy, hostování, nebo půjde o kluky s talentem, není aktuálně jisté. Na jménech se pracuje, ale nebudu konkrétní,“ řekl Hoftych.

Naopak konkrétní už mohl být u bývalého středopolaře Benfiky Lisabon Martina Chriena. O 25letého slovenského záložníka se v Liberci dlouhodobě zajímali. „Bavili jsme se o něm už před postupem do skupiny Evropské ligy a byli jsme v kontaktu také s agentem,“ přibližoval kouč. Zatímco v září s Chrienem mluvil, tentokrát ani na zavolání nedošlo. „Měl jsem informace, že míří jiným směrem. Šlo spíš o takové ťuknutí na háček, nejde do toho ani jedna strana.“

A co zamotaná situace okolo Patrika Hellebranda? Ve Slovanu o talentovaného záložníka stáli, on však upřednostnil Opavu. „Říkal jsem mu, co by ho u nás čekalo a jakou by tu měl roli. Věděl jsem, že má zájem i Opava, Patrik nakonec zavolal, že se rozhodl pro ni,“ popisoval Hoftych. Důvod? Větší herní vytížení i menší konkurence, navíc z prostředí pochází a bude mít blíž k rodině. „Nemáme s tím problém. Jde o rozhodnutí, kontakt proběhl seriózně. Patrik mi řekl důvody, já je pochopil a přeji mu štěstí.“

Liberec sonduje situaci na trhu, počítá s příchodem dvou až tří hráčů. Není vyloučeno, že dojde i na další výpomoc Slavie třeba v případě Tomáše Malínského nebo některého z útočníků. Klub také musí pracovat se zájmem o jeho hráče, který vyvstal po Evropské lize. Mezi nejskloňovanější jména patří Filip Nguyen, Martin Koscelník, Jakub Pešek a Kamso Mara.

Hráčské přesuny v Liberci

Přišli: Ondřej Karafiát (hostování ze Slavie)

Odešli: Aleš Nešický (hostování v Opavě), David Cancola (volný hráč), Taras Kačaraba (hostování ve Slavii s opcí), Jakub Hromada, Michal Beran, Júsuf Hilál, Daniel Kosek (návrat z hostování do Slavie)

Hostující hráči pokračující v Liberci: Mohamed Tijani, Jan Matoušek, Jakub Jugas (všichni Slavia), Michal Sadílek (PSV Eindhoven)