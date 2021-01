Dynamo počítá ztráty. Na posilách pracujeme, ujistil Horejš. Koho testuje?

Extra krátké volno skončilo, přípravu na brzký start jarní ligy rozjely už i České Budějovice. Trenér David Horejš zatím počítá bolavé ztráty v ofenzivě: z podzimního hostování se do svých klubů vrátili Pavel Šulc s Lukášem Matějkou (oba Plzeň) i slávista Mick van Buren. „Je to velké oslabení,“ připustil Horejš po prvním tréninku v novém roce.

„Hlavně Van Buren se Šulcem pro nás byli klíčoví hráči směrem dopředu, patřili do základu. Když se tým ve druhé polovině podzimu zvedl, hrozně tomu pomohli. Nedá se nic dělat, musíme se s tím nějak popasovat. Ti hráči už prostě nepřijdou a musí je zastoupit jiní, kteří dostanou příležitost. Musíme to zvládnout v sestavě, v které jsme.“

Hledáte posily?

„Snažíme se někoho přivést, ale je to těžké, protože liga začíná hodně brzy. Každý klub se snaží být silnější, protože ví, že ho čeká kupa zápasů. Chceme přivést hráče, kteří by se nám hodili do systému, děláme pro to maximum. Věřím, že vytipovaní hráči přijdou.“

Posilou by mohl být i uzdravený útočník David Ledecký, jenž se vrací poté, co promarodil většinu podzimu, viďte?

„Jeho výpadek byl dlouhý, uvidíme, v jaké bude formě. Jsme rádi, že je Ledy zpátky, může pro nás být platným hráčem. I tak ale musíme kádr nutně posílit, aby byl širší, zvlášť v téhle nejisté covidové době, kdy nám hráči můžou vypadnout prakticky kdykoliv.“

Teď jsou všichni zdraví?

„Zranění momentálně nemáme žádné. Jen nám znovu vypadli někteří hráči po testech na covid, ale taková je doba.“

Ještě musíme zmínit Jonathana Simbu, dvacetiletého stopera z Konžské demokratické republiky, jenž k vám přišel na testy. Co si od něj slibujete?

„Po prvním tréninku by bylo předčasné dělat závěry. Je to mladý kluk, byly na něj zajímavé reference. Je to zkouška, uvidíme, jak bude vypadat v dalších dnech, a možná dostane prostor i v generálce.“

Tu hrajete v neděli proti Spartě. Ceníte si, že vás prověří třetí tým ligy?

„Jsme rádi, že můžeme hrát se silným ligovým týmem. Začátek jara máme těžký a proti Spartě se na něj můžeme dobře nachystat.“

Co vůbec říkáte na to, že je příprava letos tak krátká? Na ladění před jarním prologem máte necelé dva týdny.

„Oproti minulým letům je to nezvyk, ale musíme udělat všechno pro to, abychom byli dobře připravení. Bude to náročné, čeká nás jednadvacet ligových zápasů plus pohár. Věřím, že kluci za těch pár dnů volna kondici neztratili a v minulém týdnu díky individuálním plánům ještě něco doběhali. Teď jde o to, abychom se co nejlépe připravili po herní stránce.“

Mimochodem, proč zůstáváte v Budějovicích a nevyrazíte na soustředění?

„Nebavili jsme se o tom, ani na to nebyly prostředky. Využijeme naše tréninkové centrum a nedělní generálku se Spartou. Čas na přípravu je krátký a chceme ho zužitkovat na maximum.“