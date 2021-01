Brno slaví Pernicův návrat: Lidé mě vítali zpátky. Budoucnost vidí v Plzni

V pondělí odpoledne si Luděk Pernica s Brnem poprvé zatrénuje a v sobotu na to vletí v Mladé Boleslavi naostro. O tom, že posila z Plzně získá ihned místo v základu vedle kapitána Pavla Dreksy nikdo nepochybuje. Už proto, že ho kouč Richard Dostálek dobře zná. Bývali spoluhráči.

Předpokládám, že o vašem návratu do Brna rozhodlo hlavně srdce. Platí to?

„Je to tak. Ani jsem moc neváhal. Řekl jsem si, že to bude dobrá varianta. Chci Zbrojovce pomoct a doufám, že ona pomůže mně. Těším se na to. Ale není to tak, že mám jistý flek. Jak říkal Ríša Dostálek, mám týden na to se ukázat a zajistit si základ.“

Možností jste měl víc. Slyšel jsem o Slovácku, Mladé Boleslavi, polských klubech…

„Ano, se Slováckem jsem byl přes Milana Petrželu v kontaktu. O Boleslavi jsem věděl od manažera. Polsko se řešilo v pondělí a v úterý, ale já už jsem byl vnitřně přesvědčený, že půjdu do Zbrojovky. V podstatě to bylo na mně. Plzeň mi nedělala žádný problém.“

Určitě jste potěšil mnoho kamarádů a známých, co?

„Jasně. Sotva jsme to dořešili s panem Šádkem, dostalo