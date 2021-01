Ostrý Šádek: Nejhorší půlrok v Plzni! Přitvrdíme. Snad už všichni pochopili

Luděk Pernica se z Plzně vrací do Brna • Michal Beránek (Sport)

Čtyřgólové výprasky v Liberci a na Slovácku, nemohoucnost hlavně na venkovních stadionech a na závěr podzimu potupná domácí porážka od Slavie, která rozšířila díru mezi oběma týmy na 15 bodů. Takhle si v Plzni start sezony 2020/2021 rozhodně nepředstavovali. A Adolf Šádek ze všech nejmíň.

„I pro mě osobně to byl nejhorší půlrok za dobu, co jsem v klubu. Jsme hrubě nespokojeni a podle toho jsme se k tomu museli i nyní postavit a provést důkladnou analýzu. V roce 2021 musíme vidět úplně jinou Viktorku – kvalitnější, sebevědomější, s větší touhou chtít vše zlomit. Jsem přesvědčený, že je v našich silách vše obrátit a vrátit klub do nejvyšších pater,“ prohlásil Adolf Šádek v rozhovoru na klubovém webu.

V hodně zápasech se mu nelíbil herní projev mužstva, které ještě před pár měsíci bojovalo v kvalifikacích o evropské poháry. A najednou dokázalo ztratit dvougólový náskok v Jablonci a prohrát 2:3…

„Jsem schopen akceptovat porážku, nikdy ale neakceptuji porážku, kdy náš tým odchází se sklopenou hlavou po odevzdaném výkonu,“ rozčiluje se.

Po špatných výsledcích se spekulovalo i o pozici trenéra. Adrián Guľa je u týmu rok a po slušných prvních měsících přišel propad.

„Trenérova mise, na kterou jsme se společně vydali, ještě není dokončena,“ podržel kouče Šádek. „Řada věcí byla přenastavena. Ať už jde o samotný tréninkový proces, organizaci celého dne hráčů na stadionu a tak dále. Možná tyto změny ne všichni hráči a členové realizačního týmu pochopili, možná se jim zdály příliš tvrdé a časově náročné. Já však jasně říkám, že na jaře budeme v těchto ohledech ještě tvrdší,“ slíbil.

Jaké tedy jsou ambice týmu, který ještě před pár lety hrál Ligu mistrů? Ty nejvyšší už ne, hlavně po domácí porážce od Slavie už je odstup příliš vysoký.

„Bavit se o mistrovském titulu není v tuto chvíli na místě. Určitě si ale chceme zajistit příčku zaručující kvalifikaci evropských pohárů. Pokud se podívám na nejbližší zápas v Příbrami, máme jednoznačný cíl a tím je vyhrát.“ Viktoria začne ligové jaro u Litavky v neděli od 16 hodin.