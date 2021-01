Karafiát zpět v Liberci: Hoftych ví, kam se mnou. Teď má ve Slavii šanci Taras

Je ze současného kádru Slovanu hráčem s vůbec nejvíc ligovými starty za severočeský klub. Zatímco pod Ještědem se ještě před rokem na Karafiáta sázelo, za „sešívané“ odehrál během podzimu i vinou zranění jen 174 ligových minut. „V Liberci chci zase najet na vlnu z dob před odchodem, chci pomoct co nejvíc,“ říká.

Jaký byl návrat do Liberce po půl roce? Nepřipadalo vám, že jste vlastně ani neodešel?

„Přesně tak, přišlo mi, že jsem odjel na dlouhou dovolenou, teď jsem se vrátil a najednou byl zpátky v kabině. Týden na tureckém soustředění jsem si užil, parta je pořád skvělá. Jména se příliš neobměnila a Liberec byl vždy založený na tom, že se budoval dobrý kolektiv. Na tom vše stálo a díky tomu se také dělaly úspěchy. Doufejme, že jsme všichni dobře připraveni.“

Co byste řekl o podzimu ve Slavii?

„Šlo o obrovskou zkušenost. Přicházel jsem do klubu s tím, že si chci vybudovat nějakou pozici, dopředu nic daného nebylo. Na každém tréninku jsem makal a čekal na šanci. Možná jsem si myslel, že jich bude trochu víc, ale to tak někdy ve velkém fotbale bývá. Přijde jedna dvě a pak mě navíc potkalo zranění. Teď se potřebuji rozehrát, abych byl připravený na další příležitost.“

V Liberci se na vás stavělo, ve Slavii jste odehrál 174 ligových minut. Vyrovnávalo se s tím těžko?

„Ze začátku jsem si hrozně vážil, že můžu vůbec ve Slavii být. A že mi dala podmínky, které jsou v Česku nadstandardní. Šance ale nepřicházely a ještě jsem se zranil, takže jsem z toho byl trochu špatný. Prvotní nadšení se zkrátka tím zraněním trochu utlumilo, v Liberci znovu chci najet na vlnu z dob před odchodem.“

ONDŘEJ KARAFIÁT Narozen: 1. prosince 1994 (26 let) Klub: FC Slovan Liberec Pozice: Obránce Hráčská kariéra: Sparta (do 2012, mládež), Sparta B (2012–2014), Viktoria Žižkov (2014–2015, host.), České Budějovice (2015, host.), Sparta B (2015–2016), Liberec (2016–2020), Slavia (2020), Liberec (2021, host.)

Bylo ve hře i hostování jinde?

„Řešil jsem klub blíž k Praze. Narodila se mi v prosinci dcera Evelin, takže jsem se z rodinných důvodů soustředil na varianty, které by byly blíž na dojezd. Ale nevyšlo to a dopadl nakonec Slovan. Jsem ve finále asi rád. Desetidenní soustředění mě utvrdilo v tom, že se v Liberci cítím opravdu dobře. Navíc mě trenéři znají a vědí, co ode mě mohou očekávat.“

Bavili jste se koučem s Pavlem Hoftychem o vaší roli?

„Ano, ale vše bude záležet hlavně na mně a mých výkonech. Dokud budou dobré, budu hrát, pokud někteří hráči dospějí do lepší formy, hrát nebudu. Myslím, že s trenérem vycházíme dobře, vidí, že je můj přístup zodpovědný. Věřím, že by mi Liberec mohl pomoct, a já zároveň pomůžu klubu, aby se přiblížil příčkám, kam patří.“

Je rozdílná příprava ve Slavii a Liberci? Musí si člověk zvykat, nebo přepne hned?

„Je trochu rozdílná. Na Slavii se dělá hodně kondiční složka, v Liberci spíš silová a taky se dost času tráví v posilovně. Trochu jsem si zvykal, ale nejde o nic extrémního. Půlrok není zase tak dlouhá doba na to, abych zapomněl, navíc jsem se sám během té doby připravoval.“

Co vám před odchodem říkal trenér Jindřich Trpišovský?

„Bavili jsme se, že mi chybí herní vytížení a praxe. Bylo také jeho přání, abych šel na hostování a zase se rozehrál.“

STATISTIKY ONDŘEJE KARAFIÁTA v sezoně 2020/21 zápasy v lize: 5

minuty v lize: 174

zápasy v EL: 2

minuty v EL: 10 v lize celkem zápasy: 114

góly: 1

asistence: 5

úspěšnost přihrávek: 80 %

úspěšnost soubojů: 59 %

žluté karty: 23

červené karty: 1

Nemrzí vás že se nepotkáte s bývalým parťákem Tarasem Kačarabou, který šel do Slavie?

„V Liberci to tak chodí, hráči odcházejí. Vystřídal jsem se na stoperu postupně s několika hráči, ve Slovanu je to tak zkrátka nastavené. Taras má stejnou možnost jako jsem měl já a pokusí se zabojovat o šanci ve Slavii. Mě to zase čeká v létě. Potřeboval bych se rozehrát, on poslední půlrok herní praxi měl a já ne, role se trochu proměnily. Snažím se každopádně soustředit sám na sebe, abych se dostal zpátky do formy. A myslím, že mám na to, abych byl pro Slavii prospěšný.“

Takže váš osobní cíl pro jaro je jasný: dostat se zpátky do tempa a připravit se na boj o místo.

„Je to tak. Liberec mi pomohl tím, že mě vzal na hostování a já se zase budu snažit pomoct klubu. To je vlastně asi i můj primární cíl. Rozehrát se a pomoct Slovanu, abych se osobně mohl poprat v létě o šanci ve Slavii.“

A co týmový? Předkola evropských pohárů?

„Ty jsme si úplně neurčili. Liberec zažil úplně nadstandardní minulou sezonu, dokonce udělal sedm bodů v Evropě. Cíl vážně konkrétní nemáme, ale za roky, které jsem v klubu strávil, je vidět jasná snaha hrát poháry. Jsou to krásné zápasy, navíc peníze jak pro klub, tak pro majitele. Nemyslím si, že by šlo úplně o cíl, ale všichni pro to udělají maximum."



Když jsme u těch pohárů, nebylo vám trochu líto, že jste nezažil úspěšné tažení Slovanu Evropu, které jste pomohl vybojovat?

„Nikdy nelituji toho, co jsem udělal. Zažil jsem ve Slavii zase jiné krásné momenty, vítězné zápasy v Nice a s Leverkusenem. Liberec si užil svou jízdu v Evropě a my taky. Beru to tak, že jsem byl součástí týmu, který postoupil do vyřazovací fáze Evropské ligy. I když jsem se do moc utkání nepodíval, součástí týmu jsem byl."

Naposledy jste v Liberci hrával i na středu hřiště. Do Slavie se vrátili Michal Beran a Jakub Hromada, bude to varianta také tentokrát?

„Trenér mě tam párkrát v minulosti dal a nemyslím, že je tato varianta vyloučená. Uvidíme, kde nás bude tlačit bota, nebo kde budu mít lepší formu. Jestli veprostřed, nebo na stoperu... On kouč Pavel Hoftych bude vědět, kam se mnou (směje se)."

Mimochodem, jak se těšíte na liberecké podmínky? V lednu a únoru bude krutá zima...

„Zažil jsem jeden zápas v Liberci, hráli jsme v únoru s Boleslaví a bylo minus deset stopňů. Tehdy nezvládalo vytápění, netahalo to, jaká byla zima. Hřiště zmrzlo. Doufám, že teploty nespadnou takto nízko, že bude maximálně šest pod nulou, a že se budeme zápasy zvládat takovým stylem, jak bychom chtěli. Podmínky budou samozřejmě v Liberci těžké, ale možná by nám to mohlo i vyhovovat. Uvidíme."